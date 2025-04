La Pasquetta si celebra il giorno successivo alla Pasqua. Il giorno del Lunedì dell’Angelo è tradizionalmente quello in cui si ci dedica agli amici e alla famiglia, organizzando magari un picnic, approfittando delle belle giornate primaverili per passare qualche ora all’aria aperta in compagnia delle persone più care.

Ma perché la Pasquetta si festeggia il giorno dopo Pasqua, nel dettaglio in questo 2025 proprio oggi, 21 aprile? E qual è il significato di questa festa legata alla tradizione cattolica ma troppo spesso relegata solamente alla mondanità dell’evento, senza interrogarsi su quali sia il suo reale senso? Andiamo a scoprire qualcosa di più.

La Pasquetta 2025 cade proprio oggi, 21 aprile 2025. Il lunedì dell’Angelo rappresenta, da calendario, un giorno festivo in Italia. Si tratta, secondo la Chiesa, del secondo giorno dell’Ottava di Pasqua. Ha dunque un significato ben radicato nel cristianesimo anche se spesso questo non è conosciuto.

Ma qual è il senso e l’origine di questa festa? I quattro vangeli di Luca, Marco, Matteo e Giovanni, infatti, raccontano che proprio il Lunedì di Pasqua Maria di Magdala e Salomè andarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, trovando il grande masso spostato poiché Gesù era appunto risorto. La tradizione ha poi spostato questi fatti alla mattina di Pasqua. Per il calendario liturgico, il giorno di Pasquetta è chiamato anche Ottava di Pasqua.

Il giorno di Pasquetta si festeggia con braciate e grigliate con gli amici o spesso con gite fuori porta. Ha comunque un significato ben più profondo che riguarda appunto la religione e la tradizione cristiana nello specifico.

Quello di Pasquetta rappresenta proprio uno dei giorni più amati del calendario dei festivi nel nostro paese. Dopo le celebrazioni del santa Pasqua, infatti, arriva questa festa che porta spensieratezza e divertimento, permettendo di vivere un giorno di relax con gli amici, magari all’aria aperta, per godere delle belle giornate. Al di là di quelli che siano i progetti per la giornata di oggi, allora, vi auguriamo una buona Pasquetta 2025!