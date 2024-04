Pasquetta cos’è, significato e perché si festeggia nel mondo/ Lunedì dell’Angelo: nel Vangelo…

Il giorno che segue la Pasqua è conosciuto dai più come Pasquetta. Si tratta di una giornata – dal significato religioso – che rappresenta l’occasione perfetta per tanti per divertirsi tra amici, godendosi il sole di primavera e una bella grigliata all’aria aperta. Quello che i più chiamano Pasquetta, in realtà per la chiesa cattolica, nel calendario liturgico, è il lunedì dell’Ottava di Pasqua o lunedì dell’angelo. Andiamo a vedere insieme qual è il significato di questa festività che si accoda proprio alla Santa Pasqua. In questo giorno si ricorda l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù. Proprio il giorno successivo alla risurrezione, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salomè andarono al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù con degli olii aromatici.

Una volta arrivate sul luogo, però, le donne trovarono il grande masso che chiudeva l’accesso alla tomba spostato. Preoccupate, Maria di Magdala e Salomè cercavano di capire cosa fosse successo, quando apparve loro un angelo che disse: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto” (Mc 16,1-7). Aggiunse poi: “Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”. Le donne si precipitarono a raccontare quanto fosse accaduto. Questo giorno di festa è conosciuto in Italia anche come “lunedì dell’Angelo”: si tratta di una dicitura che non appartiene al calendario liturgico della Chiesa cattolica, il quale lo indica come lunedì dell’Ottava di Pasqua.

Dove si festeggia Pasquetta: una ricorrenza diffusa nel mondo

Il lunedì di Pasqua, ossia il giorno di Pasquetta, non è festivo per tutta la Chiesa cattolica. Come spiega Famiglia Cristiana, infatti, è stato introdotto da alcuni Stati, tra cui anche l’Italia, che lo riconosce come festività civile dal dopoguerra. Oltre alla nostra Nazione, infatti, il giorno dopo Pasqua è considerato festivo anche in Albania, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Irlanda, Giamaica, Kenya, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria e molte altre ancora.

Come abbiamo detto, dunque, si tratta di una ricorrenza segnata nel calendario liturgico in quanto giorno in cui le donne giunte al sepolcro di Gesù incontrarono l’angelo. Proprio questa festività, però, è vissuta dai più come una festa pagana, nonostante le sue origini religiose. Nel giorno di Pasquetta, infatti, si è soliti prolungare la festività della Pasqua passando una giornata di divertimento e allegria con gli amici, tra sole, clima primaverile, buon cibo e un bel bicchiere di vino!











