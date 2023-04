Pasquetta: significato, perché si festeggia/ Lunedì dell’Angelo ma anche festa civile

PERCHÉ SI FESTEGGIA LA PASQUETTA OGGI, LUNEDÌ DELL’ANGELO: IL SIGNIFICATO…

Si chiama comunemente e informalmente Pasquetta, è molto più semplicemente il giorno successivo alla Pasqua, infatti si usa anche l’espressione lunedì di Pasqua. In Italia è diffusa anche quella di “lunedì dell’Angelo“, che però non appartiene al calendario liturgico della Chiesa cattolica, che lo indica come lunedì dell’Ottava di Pasqua. Dunque, le origini di questa festa hanno un’accezione sia religiosa che civile. Il significato della Pasquetta si intreccia con la Sacra Scrittura e ci chiarisce anche perché si festeggia: in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro dove Gesù era stato seppellito dopo la Crocifissione.

Il lunedì di Pasquetta è stato introdotto come festività civile in Italia nel dopoguerra ed è consuetudine, meteo permettendo, organizzare escursioni all’aria aperta, come gite fuori porta e scampagnate. La tradizione civile si lega però ad una interpretazione secondo cui si ricordano i discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, il giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus, dunque per ricordare quel viaggio si trascorre la giornata di Pasquetta “fuori porta”.

Lo riporta il Vangelo di Luca (24,13-35): «Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della settimana,] due [dei discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo…».

LUNEDÌ DELL’ANGELO, ORIGINI RELIGIOSE DELLA PASQUETTA

Il Lunedì dell’Angelo è un prolungamento della Pasqua, dunque la Pasquetta va intesa come un momento di svolta per l’umanità, perché è un giorno di festa in cui si è sopraffatti dalla notizia del sepolcro vuoto e di Gesù risorto e vivo. Per la Chiesa, dunque, la giornata che segue la Resurrezione è un’occasione per contemplare l’annuncio della Pasqua, e per questo diventa una giornata di devozione.

Infatti, secondo il Vangelo tre donne si recarono al sepolcro con olii aromatici per imbalsamare il corpo di Gesù, ma trovarono spostato il grande masso che chiudeva l’entrata. Disorientate da quell’immagine, le tre donne cercarono di capire cosa fosse accaduto. Comparve così un angelo che disse loro di non avere paura, perché Gesù era risorto, e chiese loro di annunciare questa notizia agli Apostoli. Le tre donne, seppur scioccate, fecero quanto detto, informando tutti quanti del miracolo appena avvenuto.











