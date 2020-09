Passaggio a Nord-Ovest/ Su Rete 4 il film con Spencer Tracy (oggi, 20 settembre)

Passaggio a Nord-Ovest vain onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, 20 settembre 2020, a partire dalle ore 16,05. Regista di ‘Passaggio a Nord-ovest’, una vecchia gloria della celluloide, King Vidor, decine e decine di pellicole dirette da questo cineasta nato quando ancora nelle date compariva l’8 dopo l’1, cioè alla fine del 19° secolo. King Vidor va assolutamente ricordato quando negli anni ’20, da grande pioniere, dirigeva pellicole in bianco e nero davvero immortali come ‘La moglie del centauro (The Wife of the Centaur)’, ‘Luana, la vergine sacra (Bird of Paradise)’ con la vecchia gloria Dolores Del Rìo, ‘Salomone e la regina di Saba (Solomon and Sheba)’ capolavoro con Gina Lollobrigida e Yul Brinner o ‘Guerra e pace (War and Peace)’, tratto dal romanzo di Tolstoj, anch’esso stellato nel cast con Henry Fonda e Vittorio Gassman assieme alla meravigliosa Audrey Hepburn. Nel cast del nostro ‘Passaggio a nord-ovest’, una coppia di ‘highlander’ del cinema: Spencer Tracy e Robert George Young e se per il primo non servono biglietti da visita, il secondo attore merita citazioni anche perché specialista nel cinema Western. Lo ricordiamo quindi in ‘La carica degli apaches (The Half-Breed)’, ‘Il vagabondo della città morta (Relentless)’ o ‘La seconda moglie’, questa volta però un “noir” di grande classe, quasi ‘hitchcockiano’.

Passaggio a Nord-Ovest, la trama del film

‘Passaggio a nord-ovest’ racconta un vecchio West: siamo alla metà del 1700, tra il 1754 e il 1763, anni nei quali il giovane Langdon Towne ha diversi problemi con la giustizia della sua città, Portsmouth, città del New Hampshire. Siamo sulla costa atlantica, lontanissimi dalle terre di conquista dei coloni ‘verso ovest’, ma saranno proprio i suoi problemi legali a portarlo verso le terre di conquista, verso le praterie dei pionieri del West con diligenze e forti, indiani definiti ‘selvaggi’ (la storia per fortuna renderà loro giustizia con un cinema più ‘politically correct’ in futuro) e solitudine, nessuna giustizia se non quella personale.

Langdon Towne parte assieme all’amico Hunk: assieme si arruolano nei Rangers di Fort Crown Point, la vera frontiera si manifesta davanti a loro, la vita militare è difficile, piena di stenti e di pericoli. La missione della loro brigata li vuole però a nord, nel cuore del nord, verso il Canada dove voci e spie hanno riferito ai soldati che indiani alleati con i francesi potrebbero divenire un pericolo.

La loro missione sarà quindi quella di distruggere un intero villaggio che, corre voce, ospiti molti “indios” pericolosi. Gli “indios” verranno sterminati, non senza disagio da parte dei Rangers che torneranno al forte, non senza grandi difficoltà, con una sorta di senso di colpa dentro.

