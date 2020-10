Passaggio a Nord-Ovest/ Su Rete 4 il film con Spencer Tracy (oggi, 9 ottobre 2020)

Passaggio a Nord-Ovest vain onda oggi, venerdì 9 ottobre, su Rete 4 nel pomeriggio. Si tratta di un film realizzato nel 1940 negli Stati Uniti e affidato alla sapiente regia di King Vidor. Quest’ultimo, durante il suo percorso artistico, ha diretto lavori del calibro di The Turn of the Road, La grande parata, Il campione e Nostro pane quotidiano. Il film di genere storico e avventura viene tratto da un romanzo storico scritto da Kenneth Roberts, con sceneggiatura di Conrad Richter, Lawrence Stallings e Talbot Jennings. La produzione è stata curata dalle agenzie Metro-Goldwyn-Mayer e Loew’s, col montaggio di Conrad A. Nervig, le musiche di Herbert Stothart e la scenografia guidata da Cedric Gibbons.

Il cast è guidato dalla star Spencer Tracy, vincitore di due Premi Oscar nel 1938 e nel 1939 per le sue interpretazioni in Capitani coraggiosi e La città dei ragazzi. A questi, ha aggiunto ben sette nomination per l’ambita statuetta e un Golden Globe per L’attrice, nel 1954. Viene affiancato da Robert Young, apprezzato in Tre camerati, Il molto onorevole Mr. Pulham e Odio implacabile. C’è anche Walter Brennan, in possesso di ben tre Oscar come miglior attore non protagonista per Ambizione, Kentucky e L’uomo del west. Il cast è completato da Ruth Hussey, Nat Pendleton, Montagu Love e Louis Hector.

Passaggio a Nord-Ovest, la trama del film

La trama di Passaggio a Nord-Ovest è ambientata nella parte finale del Settecento, nell’America del Nord, in occasione della cruenta guerra franco-indiana tra inglesi e francesi. Il titolo si apre con la presenza di Langdon Towne, un giovane alle prese con vari problemi con la giustizia. Decide così di recarsi presso il forte di Crown Point e di arruolarsi tra i rangers guidati dal maggiore Robert Rogers. Quest’ultimo vuole condurre i suoi soldati verso il Canada, a quei tempi un’area estremamente ostile. L’obiettivo principale è quello di radere al suolo il villaggio di Saint Francis. Tutto ciò perché la zona è densamente popolata dagli indiani appartenenti alla tribù degli Abenachi, che ha stretto un’alleanza con i francesi. La missione viene portata a termine senza alcuna pietà, con un vero e proprio genocidio della popolazione. Dopo aver concluso lo sterminio, i rangers devono dirigersi verso un passaggio situato tra l’Oceano Atlantico e quello Pacifico, il noto passaggio a Nord-Ovest. Il viaggio di ritorno si rivelerà terribile.

