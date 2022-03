Passaggio di Notte/ Su Rete 4 il film con James Stewart

Passaggio di Notte, film di Rete 4 diretta da James Nelson

Passaggio di Notte va in onda oggi, domenica 27 marzo, a partire dalle 17.00 su Rete 4. La pellicola è una produzione americana del 1957 diretta da James Nelson e tratta dal romanzo Night Passage del 1956 di Norman A Fox.

La sceneggiatura è stata curata da Borden Chaese. Gli interpreti sono: James Stewart, Audie Murphy, Dan Duryea. Si tratta di uno dei grandi film prodotti negli anni cinquanta dalla Universal che, come le altre grandi case di produzione, badava con particolare attenzione al genere western.

Passaggio di Notte, la trama del film: l’assalto al treno

Il racconto di Passaggio di Notte è incentrato sulle gesta di un malvivente Whitey, capo di una banda che decide di assalire per tre volte di seguito il treno che trasporta le paghe degli operai della compagnia ferroviaria.

Non ricevendo gli stipendi, gli uomini si rifiutano di lavorare e per superare la difficile situazione, il direttore della compagnia decide di affidare il compito di portare gli stipendi a destinazione ad un certo Grant. Quest ultimo ha un fratello che si fa chiamare Utica Kid, facente parte della banda di Whitey e a causa sua l’uomo ha perso la stima dei suoi concittadini ed è costretto a scendere ai peggiori compromessi.

I banditi cercano di assalire il treno, ma Grant ha nascosto l’intero bottino nel sacchetto della merenda di un bambino, quindi non avendo raggiunto l’obbiettivo, i banditi rapiscono la moglie del direttore della compagnia chiedendo in cambia un riscatto di grande entità. Grant, quindi, raggiunge la banda con l’intento di convincere il fratello ad aiutarlo, Utica Kid non cede, ma quando vede il fratello e la cognata in pericolo, decide di salvarli sacrificando la sua vita.

