Passaggio di notte/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 28 febbraio)

Passaggio di notte andrà in onda oggi, domenica 28 febbraio, su Rete 4 alle ore 14.25. Il film è stato girato nel 1957 e diretto da James Neilson, regista, impresario teatrale e fotografo statunitense. Il cineasta ha diretto più di sessanta film per il cinema e la televisione, come Okay Parigi! (1962) e Giallo a Creta (1964). Passaggio di notte è tratto dal romanzo Night Passage di Norman A. Fox del 1956 e la sceneggiatura è curata da Borden Chase. Le musiche sono composte da Dimitri Tiomkin, musicista, pianista e compositore russo.

Nell’arco della lunga carriera, Tiomkin ha composto le colonne sonore di circa 140 film e ha vinto tre Oscar con i film: Mezzogiorno di fuoco (1952, Fred Zinnemann), Prigionieri del cielo (1954, William A. Wellman) e Il vecchio e il mare (1958, John Sturges). Da ricordare anche i suoi contributi alle produzioni televisive, come il tema della sigla di apertura dei telefilm Gli uomini della prateria.

Passaggio di notte, la trama del film

Passaggio di notte ha per protagonista Grant McLaine (James Stewart), un funzionario delle ferrovie divenuto suonatore di fisarmonica. Una banda di rapinatori, capeggiata da Whitey (Dan Duryea), assalta un treno in cui ci sono le paghe degli operai della compagnia ferroviaria per tre volte. Gli operai, non venendo pagati, si rifiutano di lavorare.

Per risolvere l’accaduto il direttore della compagnia, affida a Grant McLaine il compito di salvaguardare gli stipendi e portarli a destinazione. Grant ha un fratello, Utica Kid, che fa parte della banda.

I rapinatori assaltano il treno nuovamente, ma questa volta non riescono nell’intento in quanto Grant ha nascosto il denaro nel sacchetto della merenda di un bambino. I banditi quindi rapiscono Verna (Elaine Stewart), la moglie del direttore e chiedono un riscatto. Come andrà a finire?

