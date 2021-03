Passaggio di notte/ Su Rete 4 il film western con James Stewart (oggi, 13 marzo)

Oggi, sabato 13 marzo, alle 16.30 su Rete 4 va in onda il film western “Passaggio di notte”, diretto dal regista James Neilson. Gli attori principali del cast sono: James Stewart, Audie Murphy, Dan Duryea, Elaine Stewart, Dianne Foster, Brandon De Wilde. Il montaggio è stato curato da Shermann Todd, mentre le musiche sono state realizzate dal celebre compositore Dimitri Tiomkin.

Passaggio di notte, la trama del film

Il fuorilegge Whitey, con la sua banda, assalta per tre volte il treno che porta le paghe degli operai della compagnia ferroviaria. Non ricevendo il loro salario, gli uomini si rifiutano di lavorare. Per risolvere la situazione Kimball, il direttore della compagnia, affida a Grant McLaine il compito di portare gli stipendi a destinazione. Nella banda di Whithey c’è anche Utica Kid, fratello di Grant. I banditi assaltano il treno per la quarta volta ma non trovano il denaro, nascosto da Grant nel sacchetto della merenda di un bambino. Per vendicarsi, i banditi rapiscono Verna, la moglie di Kimball, chiedendo in cambio un riscatto. Grant raggiunge la banda e chiede a suo fratello ad aiutarlo. Utica Kid sembra deciso a restare nella banda, ma quando vede Whitey sparare contro Grant e Verna, si sacrifica per salvare il fratello.



