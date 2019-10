Passaparola è plagio: multa a Mediaset Spagna/ Condanna TeleCinco, programma bloccato

Maxi multa per Mediaset Espana, condannata dalla Corte Suprema spagnola a interrompere con effetto immediato la trasmissione del programma “Pasapalabra”, da noi noto come Passaparola. La ragione è stata spiegata dal quotidiano El Mundo: il colosso è colpevole di violazione dei diritti di format e mancato pagamento dei diritti. In sostanza, non è un format originale ed è un plagio di “The Alphabet Game”, programma di cui detiene i diritti il gruppo britannico ITV. Per questo deve pagare una sanzione di 15 milioni di euro. Una decisione pesante quella della Corte Suprema che ha respinto il ricorso contro la sentenza della Corte provinciale di Madrid in merito al contratto stipulato con la società di produzione ITV Global Entertainment, in relazione ai diritti di trasmissione del programma. E quindi Telecinco, non solo dovrà cessare subito la trasmissione del programma condotto da Christian Galvez, ma non potrà riprenderla in futuro o lanciare un programma televisivo che abbia un format identico o simile a quello del programma Pasapalabra.

PASSAPAROLA È UN PLAGIO: MAXI MULTA PER MEDIASET SPAGNA

Oggi dunque arriva la parola fine ad una battaglia legale durata nove anni. L’epilogo però è disastroso per Mediaset Espana, che aveva continuato a trasmettere Pasapalabra in attesa della sentenza della Corte Suprema. La decisione del tribunale provinciale di Madrid non era né definitiva né esecutiva, lo è la sentenza della Corte Suprema. E infatti il programma aveva registrato nuove puntate nei giorni scorsi. Ma oggi è arrivata la decisione con la quale viene respinto in gran parte il ricorso di Mediaset Espana. La Corte Suprema, secondo quanto riportato da El Mundo, ha accettato di rivedere solo la parte relativa al risarcimento dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, ha applicato la direttiva che disciplina il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la legge spagnola sulla proprietà intellettuale. «L’uso del criterio del risarcimento dei profitti ottenuti dall’autore della violazione è appropriato anche se il titolare dei diritti violati non sfrutta direttamente il format televisivo oggetto della violazione». Il tribunale ha condannato Mediaset anche al pagamento delle spese per il ricorso.

PASSAPAROLA, MEDIASET CONDANNATA IN SPAGNA: PROGRAMMA BLOCCATO

Mediaset Espana inizialmente aveva pagato i diritti di realizzazione di Pasapalabra/Passaparola, visto che il programma era nato come la versione straniera di The Alphabet Game. Nel 2007 circa però ha smesso di farlo, sostenendo che il programma non aveva più nulla a che vedere con quello britannico perché aveva maturato diversi giochi inediti differenti da quelli della versione originale, tra cui il gioco finale della Ruota. Ma, come evidenzia blogtvitaliana, modificare un format registrato non vuol dire produrne uno nuovo, motivo per il quale ITV ha fatto causa a Mediaset Espana e Telecinco. Dopo anni di battaglie legali, il gruppo britannico ITV ha vinto la guerra, ottenendo un importante indennizzo economico e la messa al bando totale del programma sulle reti del gruppo Mediaset. E dunque a partire da oggi, 1° ottobre, Telecinco e Mediaset non possono trasmettere, riproporre o fare qualsiasi altra cosa che possa anche lontanamente rievocare Pasapalabra/Passaparola. Si tratta dunque di una sentenza choc che impone alla rete di lanciare in tempi record un nuovo programma per il preserale. Ma questo vuol dire anche che Passaparola non può tornare in onda in Italia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA