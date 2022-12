Passaporto per la libertà/ Anticipazioni 1 dicembre: Aracy procura nuovi visti

Passaporto per la libertà, anticipazioni seconda puntata 1° dicembre su Canale 5

Un nuovo appuntamento con la miniserie brasiliana Passaporto per la libertà, in onda giovedì 1° dicembre. La storia entra nel vivo con la terribile “Notte dei Cristalli”, avvenuta tra il 9 e il 10 novembre 1938, quando le violenze contro gli ebrei aumentano su scala nazionale nella Germania nazista. Nella seconda puntata, composta sempre da due episodi, vedremo quindi Aracy rischiare grosso per procurarsi nuovi visti e quindi salvare quanti più ebrei possibili dalla furia dei tedeschi. La sua missione, sebbene sia coraggiosa e altruista, comporterà anche pericoli. Nel primo episodio, Aracy e João devono agire con molta attenzione perché sono controllati a distanza da Zumkle.

Le violenze contro gli ebrei durante la “Notte dei Cristalli” ha intensificato le richieste di visto. Il problema è che il consolato non le può accettarle tutte. Bisogna quindi cercare di arginare le richieste ed evitare che vengano scoperte. Aracy non si arrende, e approfitta della partenza del console per far firmare i visti dal viceconsole João, pur consapevole di non averne il permesso. Quando quest’ultimo le dice di appoggiare completamente la sua causa e quindi di essere dalla sua parte, Aracy decide di mettere da parte le diffidenze e le paure per fidarsi di quell’uomo che appare sempre gentile nei suoi confronti – e infatti João le confesserà di essere innamorato di lei.

Anticipazioni Passaporto per la libertà: Aracy e João stanno aiutando molte persone a scappare in Brasile?

Nel secondo episodio di Passaporto per la libertà, in onda il 1° dicembre, tra gli ebrei in Germania si sparge la voce che Aracy e João stanno aiutando molte persone a scappare in Brasile, procurando loro dei visti falsi. Zumkle, pur eseguendo gli ordini dei suoi comandanti, promette comunque alla sua amata Vivi (che è ebrea) che riuscirà a salvare suo padre, che è stato arrestato. La verità, però verrà ben presto a galla e la giovane scoprirà che suo padre è morto nel campo di concentramento di Sachsenhausen. Sentendosi tradita da Zumkle, Vivi decide di aiutare Helena ottenendo informazioni per la resistenza.

Ormai alle strette, e non potendo compromettere la sua posizione, Zumkle fa una falsa denuncia contro João, mettendolo in seri guai. Nel frattempo, il viceconsole e Aracy hanno iniziato una storia d’amore clandestina: basterà il loro forte legame per salvarsi dal peggio?











