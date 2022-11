Passaporto per la libertà/ Anticipazioni 24 novembre: Aracy e João aiutano gli ebrei

Passaporto per la libertà, la coraggiosa storia di Aracy de Carvalho

Debutta Passaporto per la libertà, la miniserie brasiliana che racconta una storia vera di coraggio. La prima puntata va in onda giovedì 24 novembre su Canale 5. La protagonista è Aracy de Carvalho (interpretata da Sophie Charlotte), figlia di un brasiliano e di un tedesco, che negli anni Trenta lascia San Paulo con il figlio, per trovare fortuna in Germania. Qui trova lavoro nella sezione passaporti del Consolato brasiliano di Amburgo. E’ un periodo drammatico in Europa: gli ebrei sono perseguitati dai nazisti e portati nei lager. Aracy inizia ad aiutarli procurando loro i passaporti che gli garantirebbero una via di fuga in Brasile e, quindi, la salvezza. La giovane donna, però, corre molti rischi. Inoltre non ha l’immunità diplomatica, quindi se venisse scoperta sarebbe condannata a morte.

Nel cast di Passaporto per la libertà troviamo anche Rodrigo Lombardi nel ruolo di João Guimarães Rosa, il viceconsole che affiancherà Aracy, aiutandola nella sua missione che anche lui condivide. Insieme a loro ci sono anche Peter Ketnath che interpreta Thomas Zumkle, Gabriela Petry nei panni di Taibele Bashevis / Vivi Krüger, Stefan Weinert è Milton Hardner), Thomas Sinclair Spencer (Karl Schaffer) e Izabela Gwizdak (Margarethe Levy).

Passaporto per la libertà, anticipazioni prima puntata 24 novembre

La prima puntata di Passaporto per la libertà ci catapulta nella Germania nazista del 1938. Conosciamo la giovane Aracy, un’impiegata del consolato brasiliano di Amburgo che grazie al suo lavoro riesce ad aiutare, di nascosto, gli ebrei polacchi perseguitati a scappare oltreoceano. Nella sua impresa eroica trova supporto nel nuovo viceconsole, Joao Guimaraes Rosa, che ha chiaramente un debole per la donna e, come lei, non approva la politica razzista della Germania nei confronti degli ebrei. Joao capisce che bisogna fare qualcosa, e con Aracy si dà da fare per procurare quanti più passaporti falsi per il Brasile.

In parallelo, c’è la storia di Vivi, giovane e avvenente ebrea che ha cambiato nome per poter lavorare come cantante, che ha una relazione con Thomas Zumkle, un soldato nazista che seppur esegue gli ordini che gli vengono dati dall’alto, è contrario all’ondata di violenze gratuite nei confronti degli ebrei da parte dei soldati.











