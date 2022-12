Passaporto per la libertà/ Anticipazioni 9 dicembre: Vivi e Aracy in pericolo, bomba al consolato

Passaporto per la libertà, anticipazioni terza puntata 9 dicembre su Canale 5

Terza puntata di Passaporto per la libertà, l’appassionante miniserie brasiliana che racconta la storia vera di una donna coraggiosa, Aracy de Carvalho, e di come riuscì a salvare molti ebrei dalla Germania nazista, procurando loro dei visti falsi. Il terzo appuntamento cambia giorno, da giovedì va in onda il venerdì, quindi vedremo la puntata, composta da due episodi, il 9 dicembre. La “Notte dei cristalli” ha intensificato le violenze contro gli ebrei ad Amburgo, e in questo appuntamento vedremo come Aracy agisce di conseguenza, cercando quanto più possibile di aumentare i suoi sforzi per aiutare le persone perseguitate a fuggire dalla Germania, mentre il colonnello Zumkle cerca di mettersi tra lei e João.

Passaporto per la libertà/ Anticipazioni e diretta 1 dicembre: Aracy e Joao si dichiarano amore

La nostra protagonista e Vivi stanno facendo entrambe un gioco molto pericoloso. Dopo aver litigato con João, che lei pensa stia cercando di farle scegliere tra lui e l’aiutare gli ebrei a fuggire dalla Germania, Aracy ha un altro scontro con l’ufficiale delle SS Zumkle. Nel frattempo la sua amante Vivi, intenzionata a vendicare l’assassinio del padre, seduce un ufficiale di alto rango affinché possa passare informazioni alla resistenza. Con la gioventù hitleriana che picchia le persone per reati minori, Zumkle appare sorprendentemente tollerante nei confronti delle loro attività nascoste…

L'Amica Geniale 4/ Le nuove Lila e Lenù: anche Serena Rossi aveva fatto un provino?

Anticipazioni Passaporto per la libertà: Rudi ed Helena si armano e…

Nella terza puntata di Passaporto per la libertà vedremo anche come Zumkle cercherà in tutti i modi di far riassegnare João ad Amburgo, anche a seguito di un tentativo da parte della resistenza di assassinare un alto nazista. Zumkle, che ora è un colonnello delle SS, sembra fare abuso della sua posizione di potere per poter mettere gli occhi addosso ad Aracy. Rudi ed Helena, intanto, si armano e partecipano a un tentativo fallito contro Goebbels presso l’ambasciata portoghese, dove si trovavano Aracy e João. Le cose prendono una piega molto tragica quando una bomba colpisce il consolato brasiliano, mentre João viene arrestato dalla Gestapo…

Con l'aiuto del cielo/ Anticipazioni 6 dicembre: Elli fa una scoperta shock su Maryam

Passaporto per la libertà è una miniserie brasiliana composta da otto episodi, raccolti in quattro prime serate su Canale 5. Nel cast troviamo: Sophie Charlotte nei panni di Aracy de Carvalho; Rodrigo Lombardi è João Guimarães Rosa; Peter Ketnath interpreta Thomas Zumkle; Stefan Weinert è Milton Hardner; Tomas Sinclair Spencer è Karl Schaffer; Gabriela Petry è Taibele Bashevis / Vivi Krüger; Izabela Gwizdak è Margarethe Levy; e Sivan Mast nella parte di Helena Krik.











© RIPRODUZIONE RISERVATA