Passaporto per la libertà/ Anticipazioni seconda puntata 1 dicembre: João e Aracy sono sorvegliati

Passaporto per la libertà, anticipazioni seconda puntata

Prosegue Passaporto per la libertà, in onda il 1 dicembre con la seconda puntata. La miniserie brasiliana, trasmessa su Canale 5, racconta la storia vera di Aracy de Carvalho, funzionaria diplomatica al consolato brasiliano, e di come è riuscita a salvare molti ebrei dall’Olocausto, facilitando il rilascio dei visti per il Brasile. Nella sua coraggiosa missione, non piena di rischi come vedremo nelle puntate su Canale 5, Aracy viene aiutata dal viceconsole João Guimarães Rosa, che, spinto dal debole che ha per lei, diventa suo fidato alleato. Nella puntata di stasera, sempre composta da due episodi, vedremo come Aracy e João non dovranno fidarsi di nessuno poiché sono tenuti sotto controlla a distanza dai tedeschi, in particolare da Zumkle.

Infatti, dopo il prezioso aiuto dato ai primi ebrei in Germania, si sparge la voce che la funzionaria e il viceconsole stiano aiutando molte persone a scappare da Amburgo in piena sicurezza, senza rischiare di essere catturati. Zumkle, pur eseguendo gli ordini dei nazisti, promette alla sua amata Vivi che farà di tutto per liberare suo padre. Successivamente, il capitano delle SS segue dei movimenti sospetti di Aracy e scopre che sta aiutando Hugo e Margarethe a scappare dalla Germania…

Passaporto per la libertà anticipazioni puntata 1 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni del secondo episodio di Passaporto per la libertà, in onda sempre la sera del 1° dicembre, ci svelano che i rischi per Aracy e João non sono ancora finiti. Nonostante gli orrori della guerra e del regime nazista, i due si avvicinano e trovano la felicità insieme. Mentre la persecuzione degli ebrei continua senza sosta, le SS iniziano a sospettare ciò che la giovane funzionaria e il viceconsole stiano facendo all’ambasciata brasiliana. João è particolarmente preoccupato che Aracy si stia mettendo in pericolo; nonostante le sue buone e coraggiosi intenzioni, però, il diplomatico dovrebbe essere più preoccupato per se stesso, vista la posizione che occupa in ambasciata.

Nel frattempo, mentre Zumkle approfitta dell’espropriazione di aziende non ariane, Vivi scopre che suo padre è morto nel campo di concentramento di Sachsenhausen; a quel punto la ragazza è determinata a vendicarlo, quindi decide di aiutare Helena ottenendo informazioni per la resistenza. Infine, Zumkle fa una falsa accusa contro João, mettendolo in una posizione scomoda.











