Passeggeri notturni/ Video, su Rai 3 il film con Claudio Gioè e Nicole Grimaudo

Passeggeri notturni va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 3 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film televisivo diviso in episodi che è stato realizzato in Italia nel 2019 con la regia di Riccardo grandi è prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Anele. Il soggetto è stato tratto dai racconti scritti da Gianrico Carofiglio ed in particolar modo da una raccolta e dal romanzo intitolato Non esiste saggezza. La sceneggiatura è stata poi rivista lo stesso scrittore in collaborazione con Claudia De Angelis, il regista e Salvatore de Mola. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Pasquale Catalano e costumi indossati dagli attori sul set sono di Valentina Taliani. Nel cast di questo film sono presenti Claudio Gioè, Nicole Grimaudo, Gianmarco Tognazzi, Marta Gastini, Paolo De Vita e Ludovica Martino.

Passeggeri notturni, la trama del film

Ecco la trama di Passeggeri notturni. Enrico è un presentatore radiofonico che ogni sera riesce a catturare l’attenzione dei propri ascoltatori raccontando delle incredibili storie sull’emittente Radio Futuro nella quale vengono individuate delle situazioni piuttosto comuni peraltro da abbinare ad alcune canzoni di grande successo. Tra le storie che vengono raccontate ci sono anche alcune esternazioni da parte dei telespettatori tra cui una sera chiama una donna di nome Sabrina per parlare di una sua situazione che sta comportando enormi disagio e uno stato di malessere permanente. In particolare la donna evidenzia una certa difficoltà nel dire di no alle persone a prescindere dalla tipologia di richiesta.

Una situazione che si è venuta a creare in ragione di un episodio che ha caratterizzato la sua adolescenza ed in particolar modo lei si rifiutò di andare per conto di suo padre in farmacia e acquistare un definito farmaco. Fu proprio questa la conseguenza che puoi comportò la morte del padre il che generò in lei un enorme senso di frustrazione e di colpa e soprattutto di disagio portandola al essere costantemente ben rivolta nel dire sempre sì a qualsiasi proposta. Grazie ai consigli di Enrico la donna prova a superare questo blocco psicologico dicendo no ad una richiesta specifica di suo marito e il risultato sarà un litigio.

Nel corso delle serate e delle varie trasmissioni vengono raccontate tantissime altre situazioni riguardanti anche le sfere sentimentali dello stesso presentatore. Situazione che ovviamente riescono sempre comunque a trovare dei raffronti immediati in quella che la vita quotidiana.

Video, il trailer di Passeggeri notturni





