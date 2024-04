“Passiamo un terzo della nostra vita a dormire”/ Franceschi (FBF): “La posizione migliore…”

Il professor Francesco Franceschi, primario di ortopedia dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, è stato ospite stamane negli studi di Uno Mattina per parlare dell’importanza del dormire bene: “La scelta del materasso – racconta – è fondamentale, passiamo un terzo della nostra vita dormendo è come camminare con scarpe strette, è fondamentale per riposare e restare attivi per il giorno dopo”. E ancora: “Il materasso ideale è quello anatomico, dobbiamo rispettare le curve del nostro corpo, anni fa si puntava sulla durezza ma ciò non ti fa riposare, se il materasso è troppo duro il nostro corpo non riposa bene perchè le curve non vengono rispettate mentre se il materasso è troppo morbido le curve vengono accentuate e abbiamo la stessa reazione”. Sui dolori alle spalle al risveglio: “Può dipendere da un cuscino, magari troppo alto o troppo basso, o dalla posizione in cui si dorme. Si possono verificare delle infiammazioni al livello della colonna cervicale”.

"I danni del vaccino covid vanno compensati"/ Bhattacharya (Stanford): "Oms e governi denigrano le vittime"

Il cuscino ideale quindi quale sarebbe? “Il cuscino anatomico che mantenga il collo sulla stessa linea della colonna vertebrale”. Ma la posizione ideale per dormire invece? “Le posizioni migliori sono quelle a pancia in su, o supina, ma si russa è vero, oppure il lato destro che è quello migliore, la posizione fetale. Posizione a pancia in giù non è ideale, aumenta la lordosi, la curva che facciamo con la pancia e anche la curva che noi abbiamo con la cervicale, ponendo in pericolo la colonna cervicale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA