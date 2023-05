Password, via alle Google “passkey”/ Addio alle combinazioni alfanumeriche: cosa sono

Addio alle password, al via nuove tecnologie molto più rapide e intuitive. Google ha deciso di salutare le fastidiose combinazioni di numeri, lettere maiuscole e minuscole, per rendere disponibili su tutte le principali piattaforme le nuove “passkey”: sarà dunque possibile accedere ai propri account tramite il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o un Pin da digitare sul proprio cellulare. Si tratta di una svolta che permetterà maggiore sicurezza oltre che semplicità: infatti non ci sarà una sequenza alfanumerica da memorizzare o annotare: basterà molto meno per accedere.

Il nuovo metodo di sblocco dei propri smartphone e tablet verrà in questa maniera associato direttamente a Google. Basterà dunque “aprire” il proprio dispositivo per accedere. Così, Face ID, impronta digitale o Pin autorizzeranno automaticamente i server ad entrare nell’account o nel servizio Google che si desidera. Si potrà scegliere inoltre se utilizzare varie “passkey” per ogni device o una per tutti gli apparecchi. E se il dispositivo venisse smarrito? In questo caso, si può eliminare la chiave d’accesso tramite Google.

Come funzionano le “passkey”

Ad annunciare la novità è stato lo stesso Google a pochi giorni di distanza dal “World password day”, che si è celebrato lo scorso 4 maggio. La combinazione è già disponibile su tutte le piattaforme e segnerà la fine delle password, almeno per Google. Il futuro, come sottolinea il Messaggero, sarà “passwordless”, più comodo e certamente più sicuro: le tempistiche? Probabilmente entro il prossimo decennio. Nonostante questo, chi vorrà potrà comunque utilizzare le password classiche.

Le “passkey” garantiranno una maggiore sicurezza. Per questo motivo anche Microsoft ha già preso in considerazione l’alternativa. I dati biometrici rimarranno infatti in locale senza venire condivisi né con Google né con altri fornitori dei servizi. Addio inoltre ai rischi di creare una chiave d’accesso troppo semplice che possa essere “rubata”. Le “passkey” congiurano anche la possibilità di ricevere attacchi hacker volti a rubare dati personali e informazioni.

