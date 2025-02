Qual è il miglior piatto di pasta d’Italia? Ognuno ovviamente ha i suoi gusti personali e le sue preferenze, fra chi preferisce una classica pasta al sugo, chi ama la carbonara, la pasta al forno oppure un bel piatto di linguine con le vongole. Ognuno ha i suoi preferiti ma a provare a mettere tutti d’accordo ci ha pensato Taste Atlas, che ha stilato appunto la classifica dei migliori piatti italiani a base di pasta. Ovviamente questa graduatoria è rivedibile, ma in ogni caso, al di là delle posizioni, non sembrerebbe mancare alcuna ricetta, al di fuori della sopracitata pasta al sugo che evidentemente non è stata inserita forse perchè troppo semplice.

Partiamo dalla numero 10 dove troviamo un bel piatto di pappardelle, tipico piatto cucinato in Toscana; si tratta di una pasta all’uovo, spesso e volentieri accompagnato ad un gustoso ragù di cinghiale, che comunque possiamo trovare anche in moltissime altre regioni d’Italia. Al numero nove spazio ad una pasta tipicamente laziale, leggasi quella alla gricia, detta anche l’amatriciana bianca in quanto non prevede l’uso dei pomodori.

PASTA, CLASSIFICA DEI MIGLIORI PIATTI: DALLA GRICIA AGLI AGNOLOTTI

Si cucina con pepe, pecorino romano e l’immancabile guanciale, è decisamente uno spettacolo. Voliamo in Piemonte per la numero 8, gli agnolotti, dei “ravioli” che sono ripieni solitamente di carne, ma anche formaggi o verdure, vengono cucinati in maniera molto semplice, con salvia e burro, e durante la preparazione si utilizza solo un foglio di pasta che viene poi ripiegato: una vera e propria arte. Le sopracitate linguine le troviamo in settima posizione: chi non ha mai mangiato un bel piatto di linguine allo scoglio? Aglio, prezzemolo, un filo d’olio a crudo ma soprattutto tanto pesce per una portata a dir poco sublime.

In sesta posizione un altro classico della cucina laziale come l’amatriciana, gustoso piatto di pasta cucinata in quel di amatrice. Rispetto alla gricia ci aggiungiamo appunto il pomodoro, e il tutto viene servito con i bucatini o volendo anche gli spaghetti: è un evergreen che piace a tutti. Entriamo nella top 5 e al numero cinque troviamo le lasagne, altro grande classico della cucina tricolore, soprattutto la domenica o durante le feste.

PASTA, CLASSIFICA DEI MIGLIORI PIATTI: LA TOP 5

Prima si prepara il ragù, quindi lo si stende su degli strati di pasta all’uovo assieme alla besciamella e il parmigiano. Ne esistono di mille varianti, fra chi ci aggiunge anche il prosciutto e altri ingredienti, ma la ricetta classica vuole solo tre ingredienti e niente di più: il risultato? Magnifico. E a proposito di ragù, la pasta con il ragù di Bologna la troviamo in quarta posizione, medaglia di legno, rigorosamente servito con tagliatelle all’uovo fresco: un altro grande classico.

Entriamo in top 3 con uno dei piatti di pasta più famosi al mondo, la carbonara, gustoso in ogni occasione: guanciale (guai a mettere la pancetta), pecorino romano, uova e pepe, questi i pochi ingredienti necessari per realizzare un piatto decisamente gustoso. Taste Atlas assegna la medaglia d’argento ai bigoli all’anatra, una specialità veneta decisamente rustica, mentre in prima posizione, un po’ a sorpresa, spazio alla pasta ‘ncasciata, piatto tipico siciliano, precisamente di Messina, che prevede besciamella, caciocavallo, pomodoro e le melanzane fritte: cosa c’è di meglio?