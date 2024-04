Pasticceri, regole violate e puniti a Pechino Express 2024/ Damiano Carrara stroncato: “Peggior concorrente”

Pechino Express 2024, Damiano e Massimiliano Carrara (Pasticceri) puniti: violato regolamento

Problemi per i Pasticceri nell’8a puntata di Pechino Express 2024. I fratelli Massimiliano e Damiano Carrara anche in questa puntata hanno iniziato dando il massimo. Partiti come un razzo sono riusciti per primi ad arrivare al villaggio della missione ma durante il tragitto si sono accorti del problema più grave che possa succedere ai viaggiatori dell’adventure game: hanno perso la mappa. Dopo uno scambio di accuse tra i due in cui Damiano rimproverava al fratello di aver perso la mappa posandola sul suo zaino. I due decidono di proseguire senza la mappa. Terminata la missione chiedono aiuto alle Amiche ma mentre Massimiliano fotografa la mappa di Barbara, Damiano ‘frega’ loro il passaggio sotto il naso.

La competitività eccessiva di Damiano trova un ostacolo. Giunti al Libro Rosso, infatti prima di poter firmare le coppie devono mangiare un piatto molto piccante. Damiano, a differenza del fratello si rifiuta di mangiarlo e dunque deve scontare otto minuti di penalità. Ma non è tutto il colpo di scena finale lo regala Costantino Della Gherardesca. I Pasticceri avendo fotografato la mappa hanno infranto le regole e vengono puniti dunque non solo non partecipano alla prova vantaggio ma si sono classificati anche ultimi. “Ci siamo fatti un mazzo per arrivare primi e poi. La foto che abbiamo fatta non l’abbiamo usata” ha ammesso arrabbiato Damiano Carrara contestano la punizione.

Le tensioni accumulate dai due fratelli fanno si che Massimiliano e Damiano Carrara litigano a Pechino Express 2024 per la prima volta dopo settimane in cui il fratello minore ha sempre seguito e assecondato quello maggiore. Nel dettaglio Massimiliano ha chiesto al fratello di leggere le indicazioni per la missione ma Damiano lo esortava a correre. Insomma, puntata non facile per i Pasticceri che infine sono finiti nel mirino del web.

I commenti negativi sui social per Damiano e Massimiliano Carrara (Pasticceri), infatti sono tantissimi. Su X sotto l’hashtag #Pechinoexpress si leggono tantissimi commenti contro. Un utente ha scritto: “Cioè i pasticceri rubano il loro passaggio e loro danno il malus ad Italia Argentina È GUERRA BASTA” “pasticceri dovete stare attenti noi non abbiamo dimenticato l’eliminazione dei caressa” “Pasticceri ultimi perché hanno imbrogliato”. Ed infine il giornalista di TvBlog Massimo Falcioni stronca: “Tal Damiano Carrara (che non conosco perché evito i programmi di cucina come la peste) si dimostra il peggior concorrente della storia di Pechino Express.”

