Fa discutere ed è diventata anche virale, la decisione di una pasticceria storica di Bridgeton, nel New Jersey (Stati Uniti), di vietare l’ingresso a quei clienti che indossano un profumo molto forte o che comunque si sono spruzzati addosso tutta la bottiglietta. Come riferisce il portale online Cook del Corriere della Sera, non si tratta di una bizzarra regola per scacciare chissà quali clienti, ma semplicemente di una condizione richiesta a salvaguardia dei dipendenti dello stesso punto vendita.

A prendere questa decisione è stata la Century Bakery, una pasticceria storica, aperta quasi cento anni fa (precisamente negli anni ’30) e che ogni giorno offre, torte, cupcake, ma anche panini e ciambelle. Ebbene, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, la direzione dello stesso negozio ha chiesto ai clienti che indossassero delle fragranze molto intense di utilizzare il servizio di ritiro in auto, evitando così di entrare nel negozio.

PASTICCERIA VIETA INGRESSO A PERSONE CON FORTE PROFUMO: LE REAZIONI

Il motivo è molto semplice, e lo spiega la stessa Century Bakery: molti lavoratori soffrono di asma, e di conseguenza questo è il periodo dell’anno peggiore per gli stessi, visti i numeri fiori che “sbocciano”. Tenendo quindi conto dell’alto tasso di polline nell’aria, un profumo forte e intenso può ulteriormente accentuare l’effetto negativo causato appunto dalle allergie stagionali, a cominciare da una respirazione difficoltosa.

La pasticceria ricorda che dei profumi molto intensi possono rimanere per diverso tempo nel locale anche dopo che un cliente se ne è andato, e ciò potrebbe causare tosse e non solo ai dipendenti. Il messaggio della Century Bakery è giunto molto probabilmente dopo qualche lamentela dei clienti, ed è ipotizzabile qualche commento poco gradevole all’indirizzo dei dipendenti che eventualmente erano soliti tossire o starnutire proprio per via di asma e allergie. Anche per questo il post ha suscitato moltissime reazioni, fra chi ha elogiato la decisione della stessa pasticceria, come ad esempio chi ha scritto: “Mi piace molto quello che fate, soprattutto il fatto che so che posso entrare nel vostro negozio e sentirmi al sicuro”.

PASTICCERIA VIETA INGRESSO A PERSONE CON FORTE PROFUMO: TUTTA COLPA DELLE ALLERGIE

Ovviamente non tutti sono stati d’accordo, visto che ad esempio un utente ha commentato, domandandosi: “Come fai a dire alla gente che odore ha? È scandaloso”. In effetti non è molto semplice individuare se una persone abbia o meno addosso un profumo intenso, ma la pasticceria non intende fare alcuna selezione all’ingresso, semplicemente affidarsi al buon senso delle persone con la speranza che rispettino i lavoratori del punto vendita.

Purtroppo i mesi di maggio e giugno sono quelli peggiori per chi soffre di allergia, soprattutto quando le temperature tendono ad alzarsi. Il caldo unito alla sensazioni di difficoltà respiratorie, occhi gonfi e starnuti continui, possono diventare davvero un ostacolo nella vita di tutti i giorni e anche il lavoro può essere condizionato da uno stato di salute tutt’altro che eccelso: speriamo che i clienti della Century Bakery rispettino la decisione dei vertici.