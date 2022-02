Pastore Maremmano e Fausto Leali, duetto “Mi manchi”/ Il grande ritorno da Milly

PASTORE MAREMMANO, DUETTO “MI MANCHI”: FAUSTO LEALI APPRODA AL CANTANTE MASCHERATO

Pastore Maremmano e Fausto Leali cantano “Mi manchi” nella prima puntata del Cantante Mascherato, un pezzo iconico e rappresentativo della carriera del settantasettenne di Nuvolento. Una scelta affascinante e per certi nostalgica da parte della coppia, che stasera si misurerà in un duetto misterioso e dalle atmosfere particolari. Il pubblico spera di riuscire a captare qualche indizio rilevante sulla reale identità della maschera, in occasione del duetto di un brano che ha fatto la storia della musica italiana.

Germana Schena chi è la moglie d Fausto Leali/ 3 matrimoni per la voce di "Mi manchi"

Ci si aspetta, naturalmente, una grande grinta da parte di Fausto Leali, che sul palco non si è mai risparmiato. Con la sua vocalità caratteristica, che gli è valsa l’appellativo di “nero bianco” trainerà Pastore Maremmano. Tra i più grandi successi ottenuti in carriera da Leali, ricordiamo A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Un’ora fa (1969), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989).

GERMANA SCHENA, TERZA MOGLIE DI FAUSTO LEALI/ "Non sento peso della differenza d’età"

FAUSTO LEALI A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON PASTORE MAREMMANO

Tutti conoscono la sfavillante carriera di Fausto Leali, questa sera duettante di lusso al Cantante Mascherato. Il noto cantautore, ultimamente, non disdegna le apparizioni televisive. Basti pensare al 2017 quando decide si partecipare alla dodicesima edizione dello show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nello stesso anno è stato tra i protagonisti della serata evento di Umberto Tozzi “Quarant’anni che ti amo” tenutasi all’Arena di Verona. Diventa coach di Ora o mai più su Rai 1 nel 2018, mentre nel 2020 entra nel cast de Il cantante mascherato nei panni della maschera “Mostro”. Segue la partecipazione al Grande Fratello VIP e infine la partecipazione al programma Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 condotto da Amadeus su Rai 1, dove canta Mi manchi, Io amo e A chi.

LEGGI ANCHE:

Fausto Leali/ "Ho iniziato a lavorare a 11 anni per mantenere la famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA