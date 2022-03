PASTORE MAREMMANO, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: Fogli supera Matano ma…

Pastore maremmano, chi è? Gli indizi de il Cantante Mascherato 2022

Pastore maremmano ha mantenuto segreta la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato e si appresta a vivere l’appuntamento di questa sera, venerdì 24 febbraio, ancora una volta da protagonista. Dunque chi si nasconde sotto la sua maschera? Gli indizi sono diventati un po’ più chiari e facendo ordine tra le idee degli investigatori e del pubblico social, le strade sembrano incanalarsi in direzioni piuttosto specifiche.

“Non ho mai portato maschere in vita mia e gli amici li scelgo guardando negli occhi. Come l’amore anche questo gioco è una partita a carte. Nella vita come nell’amore ho imparato che per crescere bisogna solo ascoltare il cuore“, ha raccontato Pastore Maremmano nel corso della seconda puntata, offrendo ai giurati e ai telespettatori ulteriori spunti sulla sua identità.

Pastore maremmano: Riccardo Fogli supera Matano?

Chi c’è davvero dentro il costume di Pastore Maremmano? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa nuova maschera, con nuovi importanti indizi da captare. Secondo gli investigatori de il Cantante Mascherato nel costume misterioso potrebbe esserci uno tra Riccardo Fogli e Alberto Matano.

In un primo momento Alberto Matano sembrava il candidato favorito, ma poi dopo l’esibizione di venerdì scorso al fianco di Morgan, Pastore Maremmano ha mostrato alcune sue caratteristiche abbastanza eloquenti. In questo senso, dopo aver visto all’opera la coppia sulle note di ‘Io che non vivo’, l’opinione generale si è concentrata sul nome di Riccardo Fogli, con i giurati sempre più convinti di questa ipotesi.

