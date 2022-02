PASTORE MAREMMANO IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Nuovi indizi su Matano ma…

Pastore maremmano, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Il Pastore Maremmano insinua non pochi dubbi al pubblico de Il Cantante Mascherato 2022, quando si tratta di ipotizzare il nome di chi si nasconde dentro il suo costume. E’ andata in onda una sola puntata, quindi sono ancora pochi gli indizi raccolti fino a questo momento sul concorrente del game show di Milly Carlucci, anche se il pubblico più attento ha colto nell’esibizione di venerdì scorso alcuni indizi interessanti su cui vale la pena fare dei ragionamenti. Ricordiamo che Pastore Maremmano, in coppia con Fausto Leali, ha cantato Mi Manchi.

Un’esibizione che evidentemente ha offerto alcuni spunti agli investigatori de Il Cantante Mascherato 2022, che al termine dell’esibizione con Fausto Leali, hanno condiviso diverse considerazioni e riflessioni circa la reale identità del misterioso personaggio. Sarà una persona proveniente dal mondo dello spettacolo o dal mondo della musica? Uomo o donna? Le ipotesi su Pastore Maremmano si susseguono e questa sera, venerdì 18 febbraio, ci avvicineremo forse ad una soluzione o comunque ad un’ipotesi più strutturata. Appuntamento con la seconda puntata fissato dalle ore 21.25 circa su Raiuno.

Pastore maremmano è Alberto Matano?

Dopo la sua esibizione con Fausto Leali, sulle note di Mi Manchi, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 ha cercato di formulare le sue ipotesi sul personaggio nascosto dentro il costume. Naturalmente siamo ancora ai primi nomi, dettati più che altro da sensazioni e idee ancora acerbe, benché caldeggiate dal pubblico. Al termine di questa seconda puntata, di sicuro, l’identikit del personaggio sarà più preciso e chiaro. E quindi sarà più semplice azzardare previsioni sensate.

Tornando a quanto accaduto la scorsa settimana, ricordiamo che la giuria è stata abbastanza compatta sul nome. E se l’ipotesi di Alberto Matano, è cresciuta soprattutto nelle ore successive alla prima puntata, in un primo momento i giurati e gli investigatori de Il Cantante Mascherato avevano fatto il nome di Riccardo Fogli. In primis Facchinetti, come sempre sicuro delle sue idee. Si sono poi accodati alla sua idea Arisa, la Balivo e anche Insinna. Il dubbio è quindi su due nomi, per ora: Matano o Riccardo Fogli?

