Pastore Maremmano, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Milly Carlucci: “Ha uno spirito indipendente”

Chi è Pastore Maremmano de Il Cantante Mascherato?

Prende il via questa sera, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Tra i protagonisti di questa edizione – la terza dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso in termini di ascolto – c’è anche Il Pastore Maremmano, maschera fedele e autentica, ma caratterizzata da un forte spirito di indipendenza.

Nel filmato postato sull’account Instagram ufficiale del programma, ecco che la presentatrice Milly Carlucci sottolinea particolarmente quest’aspetto: “Adesso scopriamo una maschera che è molto vicina a noi nella vita. Parliamo del Pastore Maremmano, un cane…ma che cane! Tutti quanti sanno cosa fa il Pastore Maremmano. Questo è un cane che si occupa del gregge, molto vicino a noi, lavora con gli uomini, è veramente il più grande amico dell’uomo”.

Chi è il Pastore Maremmano? Da Federico Rossi a Marco Masini: tutte le ipotesi dei fan

“Ma la cosa curiosa di questo cane, che vale come indizio, è vero che è adatto a stare in compagnia insieme al padrone e tutto quanto, ma ha uno spirito indipendente. Non è il tipo di cane a cui insegni le cose e gli dici di farle e poi lui le fa, no”, continua Milly Carlucci nel filmato postato sugli account social ufficiali del programma. Da Amadeus ad Alberto Matano, passando per Federico Rossi, Marco Masini e Paolo Conticini. Le ipotesi dei fan si susseguono in maniera sregolata.

D’Altronde sono ancora pochi e troppo vaghi gli indizi captati alla viglia della mossa in onda del game show di Raiuno. Chi si nasconderà sotto la maschera del Pastore Maremmano? Difficile avere le idee chiare, almeno per ora. Qualche dubbio, magari, verrà sciolto durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Appuntamento dunque a stasera, a partire dalle ore 21.25, su Rai1.

