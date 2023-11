Pat Johnson, morto attore e stuntman di Karate Kid/ Il ricordo di Ralph Macchio: “Addio leggenda”

Grave lutto nel mondo del cinema. E’ morto Pat Johnson, popolare stuntman americano che era divenuto noto al grande pubblico per aver ideato gli storici combattimenti dei film Karate Kid, tornati in auge negli ultimi anni anche grazie alla serie tv esclusiva di Netflix. Pat E. Johnson aveva allenato gli attori del cast, così come quelli di altri popolari film con protagoniste le arti marziali. Stando a quanto riferito dai media online nelle ultime ore, a cominciare dal sito de Il Messaggero, lo stuntman aveva 84 anni, ed è morto per cause naturali in quel della sua casa di Los Angeles.

La sua scomparsa è avvenuta nella giornata di domenica scorsa, 5 novembre, così come fatto sapere da Variety, ma la notizia è trapelata solo in queste ore grazie ad un post della nipote di Johnson, Colleen Mary Johnson Summerville, che ha appunto comunicato la drammatica nuova tramite la sua pagina Facebook. “È con tristezza che condivido la morte del mio caro zio Pat questa domenica mattina. È stato buono con me fin da quando ero piccola e amava teneramente mio padre Lloyd (suo fratello). Grazie a lui, ho la donna più straordinaria della mia vita, mia zia Sue, e gli sarò per sempre grato. Pat Johnson sarà sempre leggendario per molti, inclusa la nostra famiglia. Riposa in pace zio Pat, hai combattuto la buona battaglia”.

PAT JOHNSON, MORTO ATTORE E STUNTMAN DI KARATE KID: I SUOI LAVORI PIÙ NOTI

Parole davvero commuoventi a cui hanno fatto seguito quelle di Ralph Macchio, storico protagonista delle pellicole di Karate Kid e della serie tv, che su Instagram ha ricordato il suo istruttore con le parole «Addio leggenda». Nel corso della sua carriera Pat Johnson, che aveva il titolo di cintura nera di nono grado, aveva lavorato ad una quarantina di film a cominciare da “I 3 dell’Operazione Drago” del 1973, a cui aveva preso parte come istruttore, ma anche come controfigura, stuntman e attore.

Quindi era arrivato il grande successo con Karate Kid del 1984, poi molte altre pellicole cult come “Tartarughe Ninja alla riscossa” (1990), “Buffy – L’ammazzavampiri” (1992) e “Mortal Kombat” (1995). Infine Pat E. Johnson è stato uno degli istruttori principali nelle scuole di karate di Chuck Norris.











