Pat O’Hara, chi era la compagna Ugo Tognazzi/ Scomparsa nel 2018, il ricordo di Ricky

Pat O’Hara è stata per molto tempo la compagna di Ugo Tognazzi. La donna, ballerina irlandese ha conosciuto l’attore nel 1955 quando entrambi lavoravano nella stessa rivista, lei come ballerina. I due non si sono mai sposati ma hanno convissuto per molti anni e dalla loro unione è nato Ricky Tognazzi, oggi attore e regista.

La donna è venuta a mancare nel 2018 e suo figlio Ricky Tognazzi durante un’intervista a Eleonora Daliele per “Storie Italiane” ha raccontato il suo rapporto con Pat O’Hara descrivendola come una guida indispensabile per la sua vita e la sua formazione.

Pat O’Hara, ex di Ugo Tognazzi e mamma di Ricky

Su sua mamma Pat O’Hara, Ricky ha detto: “È stata la mia luce, mi ha guidato sempre. È la persona che mi ha curato, educato, c’è tanto di mia madre dentro di me.” Evidenziando come la donna sia stata fondamentale anche per la crescita di sua figlia: “Mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah, che è cresciuta tantissimo da lei. Le sono infinitamente grato”.

Pat O’Hara ha passato l’ultimo periodo della sua vita a Nizza e poco dopo la sua morte suo figlio ha voluto ricordarla pubblicamente definendola una donna “Un po’ schiva ma sempre molto spiritosa. Mi ha insegnato a vivere con leggerezza ed ironia”. Dopo la separazione con Ugo Tognazzi la donna si è legata sentimentalmente a Franco, un uomo che ha vissuto con la donna per cinquant’anni dopo la sua separazione, che Ricky ha definito come un “Secondo papà”.

