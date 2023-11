“Patatine e gelati come le droghe”: lo studio/ Prof. Berrino: “ecco perché creano dipendenza, dopamina e…”

Patatine, gelati, biscotti, bibite zuccherate e altri alimenti processati, hanno lo stesso effetto della droga. Secondo un nuovo studio pubblicato su Bmj, questi alimenti prodotti industrialmente, sottoposti a ripetute lavorazioni, possono creare dipendenza tanto quanto nicotina, cocaina o eroina. C’è anche chi è letteralmente dipendente: parliamo di 1 persona su 10, secondo gli esperti. A creare tale effetto sono i prodotti molto ricchi di ingredienti aggiunti come sale, zucchero, coloranti e additivi. Questi rappresentano la principale fonte di carboidrati raffinati e di grassi aggiunti nell’alimentazione moderna.

La ricerca ha analizzato 281 studi provenienti da 36 Paesi diversi e ha evidenziato che la dipendenza da cibi ultra processati colpisce il 14% degli adulti e il 12% dei bambini. I dati sono molto simili a quelli che riguardano l’alcol e il tabacco: lì parliamo di dipendenza nel 18% dei consumatori. Nei confronti dei bambini rappresentano però livelli di dipendenza senza precedenti, che ha come conseguenze declino cognitivo, cancro, disagio psicologico e mortalità precoce. Ma perché tali prodotti creano dipendenza? “I carboidrati o i grassi raffinati provocano livelli di dopamina extracellulare nel cervello simili a quelli osservati con le sostanze in grado di creare dipendenza, come nicotina e alcol”, spiegano i ricercatori.

Patatine e cibi processati creano dipendenza: il meccanismo

Mangiare alimenti troppo processati come patatine o snack zuccherati crea un’ondata di dopamina, legata ai meccanismi di ricompensa e piacere e poi è seguita da un calo improvviso, con il risultato di un ciclo infinito di desiderio. Questo processo è simile a quello che viene innescato dall’alcol o dalle droghe, con il conseguente consumo incontrollabile ed eccessivo di questi alimenti. Non si tratta certo di una nuova scoperta visto che da tempo era noto come questi ingredienti aggiunti fossero in grado di innescare tale meccanismo nel cervello e nell’organismo umano. Franco Berrino, noto epidemiologo e già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto tumori di Milano, a Il Fatto Quotidiano ha spiegato cosa c’è dietro a questo processo.

Per l’esperto possiamo parlare di “una combinazione ‘magica’ di zuccheri, grassi e sali che rende i cibi irresistibili fino a non poterne fare a meno. Il risultato non è frutto solo di un’ottimale composizione di carboidrati e grassi, ma anche di una certa consistenza del prodotto. Sì è visto per esempio come siano appetibili cibi morbidi dentro e croccanti fuori, come i Ferrero Rocher! Da chiarire che non abbiamo la prova assoluta che questi cibi causano dipendenza come tabacco e droghe; ma già sappiamo che lo zucchero attiva gli stessi circuiti cerebrali della cocaina”.

