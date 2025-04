Patch Adams, il film drammatico in onda oggi nel 1998

Il 4 aprile 2025 alle 16:25 su Rete 4 va in onda Patch Adams, film drammatico del 1998 diretto da Tom Shadyac con protagonisti Robin Williams, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman e Bob Gunton. Le musiche sono di Marc Shaiman e la canzone durante i titoli di coda è Faith of the Heart, cantata da Rod Stewart appositamente per il film.

Benché la critica non l’abbia accolto favorevolmente, il film ha ottenuto un ottimo incasso ai botteghini e la nomination agli Oscar, grazie anche all’interpretazione straordinaria di Robin Williams, compianto attore protagonista di altri film cult come L’attimo fuggente, Will Hunting – Genio ribelle, Risvegli, Mrs. Doubtfire e Insomnia.

Nel cast di Patch Adams c’è un altro grande attore morto prematuramente in circostanze tragiche, Philip Seymour Hoffman, protagonista di film come Scent of a Woman, Il grande Lebowski, Magnolia, la trilogia di Hunger Games e la 25esima ora.

Patch Adams, la trama del film in onda oggi su Rete 4

Hunter Patch Adams, dopo un tentativo fallito di suicidio, decide di internarsi spontaneamente in un istituto psichiatrico, dove scopre che l’umorismo e l’empatia sono molto più efficaci nel curare i malati rispetto ai metodi tradizionali. Trova così un nuovo scopo: diventare medico per curare con compassione. Si iscrive all’Università della Virginia, risultando lo studente più anziano dell’ateneo, ma si scontra con il Decano Walcott, che disapprova il suo approccio fin troppo informale e umoristico verso i pazienti. Nonostante alcuni piccoli intoppi, Patch dimostra che i suoi metodi funzionano, venendo prima espulso e poi riammesso.

Nel frattempo Patch, grazie all’aiuto dell’ex paziente Arthur Mendelson, un uomo ricco che aveva conosciuto nell’ospedale psichiatrico, fonda una clinica gratuita per curare i malati, coinvolgendo la sua amica e collega studentessa Carin Fisher e altri colleghi. Carin si innamora di Patch, al quale rivela di avere subito un trauma infantile.

Patch la incoraggia a superare il suo dolore aiutando gli altri, così Carin cerca di aiutare un paziente instabile, Lawrence Silver, che la uccide e poi si suicida. Patch è devastato dai sensi di colpa e contempla di nuovo il suicidio, ma trova conforto nel simbolo di una farfalla, legato al ricordo di Carin. Intanto Patch rischia nuovamente l’espulsione dopo che Walcott scopre che ha esercitato e gestito una clinica senza licenza. Tuttavia, davanti al consiglio medico, Patch difende accoratamente la sua filosofia di curare contemporaneamente anima e corpo. Alla fine vince la causa, si laurea e, in segno di sfida gioiosa, mostra il sedere nudo durante la cerimonia.