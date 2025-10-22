In arrivo novità sulla patente di guida: si potrà conseguire già a 17 anni, ma cambiano le regole per il rilascio e il rinnovo dopo la scadenza

Recuperando il testo che era già stato discusso dal precedente esecutivo, il Parlamento europeo ha approvato un cospicuo pacchetto di norme che riguarda il rilascio della patente di guida sul territorio dell’Unione Europa con l’obbiettivo di ridurre il crescente numero di incidenti e decessi stradali, rendendo gli autisti maggiormente consapevole dei rischi che corrono e di quelli a cui espongono gli altri utenti della strada; tutto con alcune importanti novità sulla patente di guida che dovranno entrare in vigore – al massimo – entro i prossimi quattro anni.

Partendo da quella che sembra essere a tutti gli effetti la misura “principe” voluta dall’Unione Europea, sul territorio dei 27 si potrà – non appena i paesi avranno recepito la normativa – ottenere la patente di guida già a 17 anni invece degli attuali 18: si tratterà, però, di una sorta di periodo di prova perché fino al raggiungimento della maggiore età, pur avendo la patente di guida, non si potrà portare alcun veicolo da soli ma si dovrà essere affiancati da un guidatore “esperto”.

Non solo, perché l’UE ha anche voluto inasprire le punizioni – già attualmente severe – per i neopatentati: nei primi due anni di possesso della patente di guida (indipendentemente dall’età in cui verrà conseguita) chi commetterà effrazioni severe come la guida in stato d’ebrezza, oppure non rispetterà le normative di sicurezza – come indossare la cintura – andrà incontro a punizioni pesantissime; lasciate (probabilmente) al libero arbitrio degli stati membri.

Tutte le novità sulla patente di guida: dal rilascio al ritiro, ecco cos’ha deciso l’Unione Europea

Oltre all’età per il rilascio e alle novità per i neopatentati, però, l’UE ha deciso di intervenire anche sul rilascio della patente di guida e sul rinnovo: nel primo caso, il test teorico dovrà includere in futuro anche domande relative all’uso del cellulare, agli angoli ciechi dei veicoli, sull’apertura delle portiere e sulle tutele per gli utenti cosiddetti “deboli” (pedoni, ciclisti e quant’altro); mentre nel secondo caso – sia in occasione del rilascio che del rinnovo – oltre alla visita oculistica si dovrà sostenere anche un esame cardiovascolare.

Infine, l’ultimissima novità sulla patente di guida riguarda le effrazioni commesse in un paese – ovviamente europeo – differente da quello del rilascio: se fino a questo momento le sanzioni erano difficili da comminare, ora verrà introdotto un sistema di comunicazione tra stati con il quale la sanzione verrà comminata direttamente dal paese di rilascio del documento in modo da rendere effettiva l’eventuale sospensione.