Cambia tutto per quanto riguarda la patente di guida, a cominciare dai limiti di età che si abbassano. Lo ha deciso, come scrive Open, il Consiglio dell’Ue, insieme al Parlamento Europeo e alla Commissione europea, e affinchè le nuove regole entrino in vigore si attende solo l’ufficializzazione del Consiglio e il nuovo passaggio dal Parlamento.

SCENARIO AUTO/ Le paure di John Elkann e la concorrenza asiatica

Quando il tutto sarà pubblicato “in Gazzetta”, gli Stati Membri avranno quattro anni per recepire le nuove norme, quindi entro e non oltre il prossimo 2029. Come detto sopra la principale novità riguarda l’abbassamento del limite di età per la patente B, il documento di circolazione “standard”, che da ora in avanti non si potrà più ottenere dai 18 anni in su, ma dai 17. Un’età che non deve “scandalizzare”, visto che sono molti i Paesi che già adottano questo limite di età, a cominciare dalla vicina Francia, senza scomodare l’esempio degli Stati Uniti dove in taluni casi si può addirittura prendere la patente a 16 anni.

Tesla, mappa choc: indirizzi dei proprietari USA online/ Intimidazione che invita ad atti di vandalismo

PATENTE DI GUIDA, LE NOVITA’: SI POTRA’ PRENDERE DAI 17 ANNI

Il documento di circolazione sarà conseguibile dai 17 anni ma solo se ogni qual volta il neo patentato prenderà l’auto sarà accompagnato da un guidatore esperto (quindi con tot anni di patente alle spalle), di fatto lo stesso regolamento che si adotta ad oggi quando si ottiene il foglio rosa, consegnato al “patentando” dopo aver superato l’esame di teoria.

Cambia anche il limite di età per quanto riguarda le licenze professionali, quindi la patente di guida per gli autocarri, attualmente fissata a 21 anni, ma che scende a 18, mentre per chi guida gli autobus si passerà da 24 a 21 anni. Obiettivo, aumentare il numero di autisti sulla piazza, tenendo conto della carenza attuale. In ogni caso colui che conseguirà la patente per autocarri e autobus dovrà ottenere un certificato di idoneità professionale.

Auto elettriche, Byd batte Tesla sulle batterie ultraveloci/ Ricarica in 10 minuti come un pieno carburante

PATENTE DI GUIDA, LE NOVITA’: LA VERSIONE DIGITALE, IL RINNOVO E I NEOPATENTATI

Un’altra grande novità riguarda la patente di guida digitale che ci permetterà di avere il documento direttamente nel telefono tramite il portafoglio digitale che in Italia, come in altri Paesi dell’Ue, è già attivo per altri documenti personali. Open sottolinea che con questa novità il formato digitale diverrà quello principale in assoluto, e permetterà di ottenere un rinnovo o una sostituzione in maniera più agevole. Attenzione anche al periodo di validità, altra grande modifica rispetto al regolamento attuale.

Fino ad oggi bisognava rinnovare la patente di guida ogni dieci anni ma con il nuovo regolamento Ue il periodo si dilata fino a 15 anni, a meno che non si utilizzi la patente come carta d’identità, in quel caso allora il limite resta a 10 anni. Infine le novità per quanto riguarda i neopatentati, che avranno due anni di tempo di “regole speciali”, cosa che comunque è già prevista in Italia con i primi tre anni che prevedono determinati limiti per quanto riguarda l’utilizzo di alcolici e ovviamente regole ancora più severe.