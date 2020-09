Patenti nautiche false: 3 calciatori Napoli coinvolti/ Koulibaly, Ghoulam, Callejon

Tre calciatori del Napoli sono fra i nomi al centro dell’inchiesta riguardante delle patenti nautiche “facili”. In poche parole, come riferisce il quotidiano Il Mattino in data odierna, 11 settembre, il trio di cui sopra, per la precisione il difensore Koulibaly, il terzino Ghoulam, e l’ex attaccante Callejon, avrebbero ottenuto la licenza per veleggiare nelle acque con la propria barca, senza sostenere l’esame più temuto, quello di pratica, che ti mette al timone e con cui si deve dimostrare di saper appunto guidare un’imbarcazione. In totale sono 31 gli avvisi di garanzia al termine dell’inchiesta, tutti a carico di ex funzionari o direttori della motorizzazione civile, ma anche direttori di scuola guida e faccendieri vari. Le patenti sospette sarebbero invece più di 600, e che ora rischiano di venire invalidate, a seguito di verifiche amministrative, e fra queste vi sarebbero appunto anche quelle dei tre esponenti degli azzurri.

PATENTI NAUTICHE FALSE: INDAGINI IN CORSO, I FATTI RISALGONO AL PERIODO 2014-2017

Il Mattino specifica comunque che i tre giocatori non sono destinatari di atti garantiti, ma risultano semplicemente coinvolti nell’indagine che riguarda principalmente Giovanni Di Meo, ex direttore della Motorizzazione. Contestata ai tre azzurri la prova pratica: Koulibaly e Ghoulam si sarebbero recati a fare la prova ma senza sostenerla, una sorta di messa in scena. Mentre a Callejon gli sarebbe stata recapitata a casa la patente nautica senza neanche recarsi sul posto. Inoltre, sempre in base a quanto scrive Il Mattino citando gli atti delle indagini, il difensore centrale avrebbe sfruttato questo andazzo anche per definire le pratiche automobilistiche, presentandosi al test per poi andarsene dopo qualche minuto. L’indagine riguarderebbe fatti avvenuti fra il 2014 e il 2017 e ovviamente è ora attesa la replica degli stessi tre giocatori, che avranno modo di dimostrare la propria innocenza e di fare chiarezza sull’eventuale rapporto con i soggetti indagati. Non è ben chiaro cos’abbiano dato in cambio della patente: al momento non vi è certezza alcuna.



