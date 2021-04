PATRICIA ABATI, AMANTE DI PUPO/ “Enzo Ghinazzi non è bigamo, noi e la moglie…”

Pupo è ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. Le anticipazioni parlano di un’intervista che, oltre alla carriera, verterà sulla vita privata del cantante. Ecco che allora sarà pressoché inevitabile un riferimento a Patricia Abati, l’amante “ufficiale” di Enzo Ghinazzi. La donna, di origini francesi, sconta questo appellativo forse non così gradevole, ma vista la lunga durata della relazione tra lei e Pupo forse sarebbe più giusto definirla “seconda compagna” rispetto alla moglie del toscano, Anna Ghinazzi. Una relazione “poliamorosa“, come l’ha definita lo stesso Pupo in precedenti interviste, che ha visto il suo inizio nel 1989, quando Patricia, all’epoca collaboratrice del marito in un piccolo studio di registrazione, decise di accettare l’invito di Pupo ad andare ad un concerto. Da allora i due non si sono più separati…

PUPO/ La madre Irene malata, “Quando mi vede è come se vedesse il sole” (Domenica In)

Patricia Abati, l’amante di Pupo: “Enzo Ghinazzi non è bigamo”

Galeotto fu quel concerto: Patricia lasciò il marito per stare con Pupo, cosa che non fece Enzo Ghinazzi con la moglie Anna, la quale, pur soffrendo per la presenza di un’altra donna nella vita del marito, decise di restare accanto all’uomo che amava. Pupo non ha mai fatto mistero di vivere questa doppia relazione: Anna è la donna con cui vive nei periodi a casa, mentre con Patricia gira il mondo. Proprio quest’ultima, però, nel 2015 si ritrovò a smentire una delle tante voci fasulle circolate a proposito di questa vicenda, negando che il trio vivesse in case attigue: “Pupo non è bigamo“, dichiarò la donna, “viviamo tutti insieme ma da lontano, Enzo si divide tra la sua famiglia e me in un modo molto equilibrato“. Insomma, Pupo sembra essere riuscito nell’impresa di trovare un equilibrio tra moglie e amante in grado di durare per decenni. Però al riguardo una volta ha ammesso: “Tra loro un po’ di gelosia ci sarà ma sono molto rispettose. Però non scherziamo, non consiglierei a nessuno di intraprendere questo tipo di strada. È accaduto, ancora siamo insieme, ma non è semplice“.

