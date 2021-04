Patricia Abati, amante di Pupo/ “Ho una vita con lui, non ho solo le briciole”

Pupo ha sposato la moglie Anna Erli nel 1974. Ma dal 1989 il cantante ha iniziato una relazione con Patricia Abati, nel primo periodo in modo clandestino: Patricia era sposata con il proprietario di un piccolo studio di registrazione, mentre Pupo cercò di tenere nascosta l’ennesima relazione extraconiugale alla moglie. “È accaduto che trent’anni fa, è arrivata Patricia, inizialmente è stata una storia clandestina, è durata qualche anno, poi è venuta alla luce. Io ho provato a condividere con loro un rapporto alternativo: non Anna o Patricia, ma Anna e Patricia”, ha raccontato il cantante a Pupo a Domenica Live. Qualche anno fa, ai microfoni di “La vita in diretta”, Patricia Abati ha parlato di come vive la sua storia d’amore con Pupo, ancora legato alla moglie Anna: “Io sono sempre presente, ho una vita con lui, non ho solo le briciole. È una cosa che non avevo previsto e che mi è successo e che ho cerato di vivere al meglio possibile”.

Patricia Abati: compagna e amante di Pupo

Patricia Abati è sempre al fianco dei Pupo nei viaggi e negli impegni di lavoro, mentre Anna lo aspetta nella casa di famiglia: “Con Patricia lavoro, io sono molto in giro per il mondo. Con Anna vivo i momenti a casa“, ha spiegato a Domenica Live. Ai microfoni di Rai 1, Patricia ha voluto precisare che il cantante non è bigamo: “Viviamo tutti insieme ma da lontano, Enzo si diede tr ala sua famiglia e me in modo molto equilibrato”. Tempo fa sulle pagine del settimanale “Oggi” Pupo aveva ironizzato sulla sua situazione sentimentale: “Sarò bigamo anche nell’aldilà”. E ha aggiunto: “Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso. Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia!”. Nonostante un po’ di umana gelosia, le due compagne di Pupo sono molto rispettose.

