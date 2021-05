Patricia Abati, amante di Pupo/ “Lei non ha solo le briciole della mia vita ma..”

La vita sentimentale di Pupo è ben nota al pubblico, tutti sanno bene che l’artista non ha mai voluto lasciare la moglie Anna ma non ha voluto rinunciare nemmeno a quella che possiamo definire la sua amante dichiarata, Patricia Abati. In tempi non sospetti proprio lui ha voluto sottolineare che quello che è successo è legato in qualche molto a quello che è successo nella sua famiglia durante la sua adolescenza, qualcosa di cui non gli va di parlare a fondo ma che sicuramente ha a che fare con una vita sentimentale movimentata. Avere due donne e due famiglie di certo non è facile e lui stesso ha spiegato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Questa esperienza sentimentale innovativa, diversa con due donne che si rispettano e si vogliono anche bene…”.

Detto questo andiamo a fondo nella vita di Pupo e, in particolare, di Patricia Abati, la donna che è entrata nella sua vita 15 anni dopo il suo matrimonio con la moglie Anna Erli nel 1974. All’epoca anche lei era sposata con il proprietario di un piccolo studio di registrazione, e lui ci teneva a tenere nascosta la sua ennesima relazione extraconiugale: “Inizialmente è stata una storia clandestina, è durata qualche anno, poi è venuta alla luce. Io ho provato a condividere con loro un rapporto alternativo: non Anna o Patricia, ma Anna e Patricia”. Dall’altra parte proprio Anna ha confermato di vivere al massimo la sua vita con lui, lo accompagna spesso nei viaggi di lavoro e non ha solo briciole da Pupo tant’è che proprio Pupo ha confidato: “Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso. Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia!”.

