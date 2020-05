Patricia Abati, fidanzata Pupo/ Ecco come è entrata nella vita del cantante

Pubblicità

Patricia Abati è entrata in punta di piedi nella vita di Pupo, prima come manager, poi come amante, infine come fidanzata. All’inizio la loro storia è stata clandestina per un breve periodo di tempo, poi si è scoperto tutto e le cose sono cambiate in modo radicale. “Non è stato un percorso semplice”, ha detto il cantante tempo fa a Domenica In, dove lo rivedremo fra gli ospiti nella puntata di oggi, 3 maggio 2020. “Io, Anna e Patricia ci siamo trovati in mezzo a una storia senza programmare nulla”, ha sottolineato, “ma a un certo punto piuttosto che distruggere quello che avevamo costruito abbiamo deciso di andare avanti e trovare una strada per salvarlo”. I media poi ci hanno ricamato sopra e ad un certo punto è spuntata anche la voce di corridoio che i tre vivessero sotto lo stesso tetto o in case attigue. Niente di tutto questo: Pupo e la moglie Anna Ghinazzi vivono a Ponticino, mentre Patricia vive a Firenze e condivide con l’artista la vita in giro per il mondo, impegnati nei tour.

Pubblicità

Patricia Abati, fidanzata Pupo: una dimensione al fianco del cantante

Patricia Abate ha trovato una sua dimensione al fianco di Pupo e ha accettato di condividere l’uomo che ama con la moglie del cantante, Anna Ghinazzi. Una scelta che ha fatto ovviamente anche quest’ultima. Non si può forse parlare di un segreto per la loro unione a tre, ma di tanti piccoli tasselli che hanno permesso a Pupo, moglie e fidanzata, di creare un forte equilibrio. “Non le metto in competizione”, ha detto il cantante tempo fa a Domenica In, “Non le metto a paragone. Una senza l’altra non sarebbero la stessa cosa”. Impossibile però pensare che Patricia possa un giorno restituire pan per focaccia a Pupo e trovarsi un nuovo amore da condividere con il cantante. “Se Patricia o Anna avessero un altro uomo, me ne andrei”, ha affermato l’artista, “o sono molto maschio: mi assumo tutte le responsabilità, sono affidabile come pochi altri perché ho un enorme complesso di superiorità, che mi ha salvato nella vita da umiliazioni umane e professionali”. Nessun altro uomo quindi, impossibile che Pupo riesca a concepire la presenza di un altro uomo oltre a se stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA