Patricia Ostfeldt/ Chi è la terza moglie di Bjorn Borg dopo Mariana Simionescu e Loredana Bertè

Anche Patricia Ostfeldt è una delle figure di cui si parlerà nel corso di Borg McEnroe, il film che ripercorre la rivalità dei due campioni di tennis sul finire degli anni Settanta (ma che è soprattutto sfociata, anche se per poco, in almeno tre epici duelli negli Ottanta). Per Bjorn Borg la Ostfeldt è la terza moglie: sposata nel giugno 2002, da lei ha avuto Leo che è un tennista in erba. Di lui naturalmente si è parlato molto in epoca recente: trattandosi del figlio di uno straordinario campione come lo svedese, non può che essere altrimenti ma al momento i risultati non sono eccellenti, tanto che qualcuno si è anche spinto a dire che forse non valesse nemmeno la pena provarci. Anche il primogenito di Borg, Robin, giocava a tennis, e in gioventù prometteva anche bene.

Il primo figlio, Bjorn Borg lo ha avuto da Jannike Bjorling, la quale non è la prima moglie: il campione svedese ha avuto una vita sentimentale travagliata, e ha conosciuto la connazionale (che faceva la modella) subito dopo il divorzio dalla prima moglie, Mariana Simionescu. Anche lei tennista – un ottavo a Wimbledon, titolo a Tokyo – ha sposato il campionissimo nel 1980 ma il matrimonio è durato solo tre anni; soprattutto in Italia ricordiamo bene le seconde nozze di Borg, avvenute con Loredana Bertè che lo svedese aveva conosciuto a Ibiza, quando ormai si era ritirato. Era il 1988: gliela presentò Adriano Panatta e lei salvò l’ex tennista dal suicidio. L’anno seguente il matrimonio celebrato a Milano; questo matrimonio durò fino alla separazione del 1991, ma nel frattempo anche la Bertè aveva provato a togliersi la vita.

Il matrimonio di Borg con Patricia Ostfeldt è avvenuto nel 2002, come già detto: a differenza delle prime due mogli, lei non è un personaggio pubblico, anzi ai tempi in cui si sono conosciuti faceva l’agente immobiliare. Forse proprio la “stabilità” della sua vita ha colpito Borg, abituato invece a correre a mille all’ora anche fuori dal campo; la cosa curiosa è che l’ex tennista fu anche denunciato dalla Bertè per bigamia. Il motivo? Legalmente, lei e Borg risultavano ancora sposati nel momento del terzo matrimonio dello svedese; la cantante chiese all’epoca un risarcimento di 5 milioni di dollari per un mantenimento mai versato. Oggi la coppia vive a Stoccolma: anche Borg, come il suo grande rivale John McEnroe, è tornato nella sua città natale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA