Patrick Cristaldi, chi è figlio di Claudia Cardinale nato da una violenza e la verità confessata in tv anni dopo: "Gli dissi tardi la verità"

Patrick Cristaldi, chi è il figlio di Claudia Cardinale nato da una violenza: “Non ho avuto il coraggio di dirgli la verità prima”

Una carriera piena di successi e una vita privata piena invece di dolori e abusi segnata da una violenza sessuale subita quando aveva meno vent’anni. Dello stupro ne parlerà decenni dopo, nel 1978 in un’intervista concessa a Enzo Biagi e rivelò in diretta che colui che per tutti era il fratello minore in realtà era il figlio Patrick. Chi è Patrick Cristaldi, il figlio di Claudia Cardinale? Classe 1958 è nato il 19 ottobre a Londra.

Enzo Iacchetti furioso: "Denuncerò chi mi minaccia"/ Duro sfogo: "Mi vogliono solo se non parlo di Gaza"

La verità del figlio di Claudia Cardinale la rivelò l’attrice stessa in una lunga intervista concessa a Enzo Biagi. Spiegò che quando aveva poco meno di 20 anni fu rapita da un uomo molto più grande di lei che la costrinse con la forza a salire in auto e poi abusò di lei. Per proteggerla dalla stampa, in un tempo dove gli stupri erano solo colpa delle donne, con il suo agente di allora, Franco Cristaldi, si decise di nascondere la gravidanza e crescere il bambino all’interno della famiglia ma senza svelare il doloroso segreto. Per questo motivo il piccolo ha il cognome del produttore cinematografico. Cardinale ad Enzo disse: “Era necessario. Il coraggio vien fuori quando è necessario. Non si può prevedere. Ripensandoci, sicuramente direi la verità prima a mio figlio. Allora quel coraggio non l’ho avuto”.



Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci svela Ballerini per una notte: colpo di scena/ "Più di uno"

Chi è Patrick Cristaldi, il figlio di Caludia Cardinale: moglie, figlia e carriera

Patrick Cristaldi, figlio di Claudia Cardinale è nato il 19 ottobre 1958 a Londra. L’attrice all’epoca aveva solo 20 anni, e la nascita del piccolo venne tenuta segreta, per poi presentarlo al mondo come suo fratello minore. Sull’uomo si sa poco solo che ha vissuto tra l’Italia e l’America e che ha scelto di rimanere lontano dai riflettori e dalle luci del mondo dello spettacolo. Ha lavorato come designer di gioielli a New York. Sulla sua vita privata si conosce poco, non si sa se ha una moglie o una compagna ma quel che è certo è negli 70 ha reso l’attrice nonna con la sua primogenita Lucilla.