Patrick Day, morto pugile dopo ko sul ring/ Boke choc, trauma cranico contro Conwell

Non ce l’ha fatta il pugile Usa Patrick Day dopo quel tremendo trauma cranico rimediato tre giorni fa nel match contro Charles Conwell alla Wintrust Arena di Chicago di categoria superwelter. L’incorno di boxe era finito alla decima ripresa per un ko tecnico inferto da Conwell – che ha partecipato alle Olimpiadi 2016 – con una conseguenza purtroppo gravissima per il 27enne originario di Chicago: Patrick Day era stato portato via in barella dopo l’ennesimo colpo subito in un match dove non si erano certo risparmiati i due pugili. Subito il ricovero al Northwestern Memorial Hospital di Chicago e la diagnosi spaventosa: grave lesione cerebrale, tre giorni di agonia poi non hanno migliorato le condizioni e nelle ultime ore l’annuncio choc della morte di questo giovane ottimo figurante nel vasto mondo della boxe mondiale.

PATRICK DAY NON CE L’HA FATTA: MORTO DOPO 3 GIORNI DI AGONIA

La terribile notizia di Patrick Day morto dopo tre giorni di coma è stata resa nota questa mattina dal promoter di Patrick Day, Lou DiBella «Era circondato dalla sua famiglia, dagli amici intimi e dai membri della sua squadra di boxe, incluso il suo mentore, amico e allenatore Joe Higgins. A nome della famiglia, della squadra di Patrick e delle persone a lui più vicine, siamo grati per le preghiere e le espressioni di sostegno». Lo stesso Conwell dopo il ko sul ring aveva invitato tutti a pregare per Patrick («non volevo che accadesse, prayforPatrick»), ma purtroppo il grave trauma cranico non è migliorato; nella lunga lettera postata su Instagram, il suo avversario si è detto ancor più addolorato per quanto avvenuto «Questa è la mia ultima volta che parlo della situazione perché questo è un argomento delicato non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per me stesso e per lo sport della boxe. Caro Patrick Day, Non ho mai voluto che ti succedesse questo. Tutto quello che ho sempre voluto fare è stato vincere. Se potessi mi riprenderei tutto, nessuno si meriterebbe che questo accada. Ho riprodotto la lotta più e più volte nella mia testa sperando che non fosse mai successo nulla di tutto questo e chiedendomi perché invece è successo a te. Non riesco a smettere di pensarci, io stesso ho pregato così tante volte per te».

