Patrick Debort, ex marito Ivana Spagna/ L’aborto spontaneo e il matrimonio lampo di solo sette giorni

Patrick Debort, modello e arrangiatore francese, è l’ex marito di Ivana Spagna. I due si sono frequentati per 8 anni: “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato”, ha raccontato la cantante a Caterina Balivo durante una puntata di “Vieni da me”. Patrick l’ha raggiunta in America e le ha chiesto di sposarlo. Prima di sposarsi Ivana Spagna si è consultata con un veggente di cui si fidava molto: “Mi ha detto che sarebbe durata solo una settimana”, così ha deciso di aspettare a convolare a nozze.

Patrick Debort: per una settimana è stato il marito di Ivana Spagna

Ma nel 1992, Patrick Debort e Ivana Spagna si sono sposati, in gran segreto, a Las Vegas come nei film. Ma il matrimonio durò effettivamente una settimana, tre giorni a Los Angeles e quattro a Parigi. Ivana Spagna e Patrick Debort, nonostante siano stati insieme otto anni, non sono riusciti ad avere figli. L’artista ha, però, avuto un aborto spontaneo: “All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour. Però devo dirle anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo”, ha confessato di recente a Vanity Fair.



© RIPRODUZIONE RISERVATA