Patrick Debort, Ugo Cerruti, ex Ivana Spagna/ Lei: “ho avuto un aborto spontaneo”

Patrick Debort e Ugo Cerruti sono gli ex di Ivana Spagna, la cantautrice famosa per hit senza tempo come “Gente come noi”, “Call Me” e “Easy Lady”. Il primo amore è stato con Patrick Debort, un modello transalpino ed arrangiatore diventato popolare in Italia dopo il fidanzamento con la cantante. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che si conoscono alla fine degli anni ’80. I due si innamorano e iniziano una bellissima relazione che li spinge ad una scelta folle: nel 1992 a Las Vegas decidono di sposarsi. Purtroppo il matrimonio è durato solo una settimana, visto che Spagna decise di chiedere il divorzio.

“Sono stata io a chiedere il divorzio dopo una settimana” – ha confessato la cantante da Mara Venier a Domenica In senza però rivelare ulteriori dettagli sui motivi che l’hanno spinta alla scelta di separarsi. Quegli anni sono stati indubbiamente molto duri e difficile per la cantante che ha vissuto anche il dramma dell’aborto.

Nella vita di Ivana Spagna poi arriva un nuovo amore. Si tratta di Ugo Cerruti, il suo ex manager a cui è stata legata per quindici anni. Proprio nel boom della sua carriera nel 1997 la cantante subisce un aborto. “Era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo 4 date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia. Sono andata all’ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina. Sai, mi capita di sognare mia madre con una piccolina vicina. Si vede che era destino, mi mamma mi diceva: ‘se un giorno diventerai mamma sarai peggio di me” ha rivelato Ivana Spagna parlando di uno dei momenti più duri della sua vita e dell’aborto.

Non solo, sempre Spagna dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato: “all’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour. Però devo dirle anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo”











