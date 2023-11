Patrick Dempsey, uomo più sexy dell’anno/ “Sempre più innamorato di mia moglie Jillian Fink”

Patrick Dempsey sempre più innamorato della moglie Jillian Fink: “Rimasto senza parole quando l’ho vista”

Il magazine People ha eletto l’attore Patrick Dempsey tra gli uomini più sexy del mondo, eppure l’attore protagonista della famosissima serie Grey’s Anatomy da quasi trent’anni è innamorato della stessa donna: Jillian Fink, make up artist da cui ha avuto tre figli ormai grandi. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Patrick Dempsey ha rivelato come e quando ha conosciuto la sua attuale moglie rimanendone folgorato: “Appena l’ho vista ho capito che era quella giusta.”

Patrick Dempsey ha conosciuto sua moglie Jillian Fink nel 1996. All’epoca lui era già un noto attore reduce dal divorzio con la prima moglie mentre lei muoveva i primi passi nel mondo del make up, l’incontro è stato causale ma ha colpito l’attore di Grey’s Anatomy: “Sono entrato dove stava lavorando, l’ho guardata dall’altra parte della stanza e sono rimasto senza parole.”

Patrick Dempsey e la moglie Jillian Fink, rottura superata: smentite le voci sulla separazione

Patrick Dempsey e la moglie Jillian Fink hanno tre figli, Talula di 21 anni e i gemelli Sullivan e Derbi di 16 anni. Adesso l’attore si dichiara innamoratissimo della sua compagna come il primo giorno ma la coppia ha dovuto affrontare una pesante crisi negli anni scori. Nel 2015, infatti, la moglie aveva annunciato la loro separazione per ‘disaccordi inconciliabili’, addirittura si parlava di un presunto tradimento da parte dell’attore proprio sul set della serie che lo ha visto tra i protagonisti per diverse stagioni. Si vociferava che Patrick Dempsey avesse tradito la moglie con una collega. Qualche mese dopo, però, la coppia ritornò sui suoi passi e da allora non si è più lasciata.

Ritornando all’intervista rilasciata da Patrick Dempsey a Vanity Fair, infine, l’attore sulla moglie ha ammesso che sono molto diversi. Lui adora il freddo e la pioggia mentre lei preferisce il caldo e il sole ed anche su altri aspetti sono totalmente opposti, però, proprio come dice il detto gli opposti si attraggono e forse è proprio questo il segreto della loro unione.











