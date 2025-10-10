Chi è Patrick Hernández, i grandi successi e la gloria eterna con Born to be Alive: ecco quanto guadagna oggi grazie alla sua canzone più iconica

Patrick Hernandez, o più semplicemente Mr. Born to Be Alive, continua ancora oggi ad essere identificato con il brano che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Il suo iconico brano ha scalato le classifiche internazionali e resta scolpito nelle memorie dei fan, simbolo di un’epoca e di un successo senza tempo.

Era la fine degli anni settanta quando Patrick Hernandez raggiunse la vetta delle classifiche con quel singolo che conquistò radio, discoteche e locali notturni di tutto il mondo.

BAKE OFF ITALIA 2025, 6PUNTATA/ Diretta: Fabrizio eliminato, Pelaio conquista il grembiule blu

E anche se la sua carriera racconta molto altro, Hernandez sorride, perché la fama e i guadagni garantiti da quel brano continuano a dare frutti ancora oggi. Con un totale di 25 milioni di copie vendute, Born to Be Alive gli permette di percepire tra gli 800 e i 1500 euro al giorno, secondo quanto dichiarato in un’intervista al magazine Gala.

Tale e quale show 2025, puntata 10 ottobre/ Diretta, classifica, vincitore: Malgioglio stronca la Di Pietro

Patrick Hernández, una grande carriera ed un successo immortale con Born to be Alive

“Quando mi sveglio la mattina non mi sento particolarmente preoccupato per il mio futuro, perché so già che guadagnerò ogni giorno grazie a quella canzone”, ha confidato soddisfatto Hernandez. Nella stessa intervista ha ripercorso la sua lunga carriera, parlando dei sacrifici fatti e del legame con la musica. “La musica era nel mio sangue: mio padre suonava la chitarra in una band e mia madre era cantante”, ricorda.

Il trasferimento a Parigi in giovane età fu la svolta, perché in Francia Patrick iniziò a costruire la propria carriera, fino a raggiungere l’apice con il brano diventato cult. Nonostante il tempo e le nuove generazioni di artisti, Born to Be Alive rimane il suo marchio di fabbrica, nonché un pezzo immancabile nella playlist di chi ha amato gli anni settanta.

Tradimento anticipazioni prossima puntata 16 ottobre 2025/ Tolga rischia di morire!