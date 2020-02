Patrick Pugliese/ Attacca Serena Enardu:”Pago? Purtroppo quando sei innamorato perso di una stro*za”

Patrick Pugliese non le manda a dire a nessuno e lo dimostra l’ultima rivelazione fatta Grande Fratello Vip 4. Durante un dialogo con Andrea Denver, l’ex gieffino ha trovato il modo di parlare di una delle due coppie della Casa, ovvero quella formata da Serena Enardu e Pago. Per Patrick la situazione è chiara: il cantante sarebbe in qualche modo vittima della fidanzata. “Se una mi trattasse come lei, le direi di andarsene. Sta parassitando la sua energia”, ha sottolineato. Denver di contro è sicuro che l’ingresso della sarda nel reality abbia in qualche modo minacciato l’esperienza dell’artista, ma anche in questo caso Patrick ha idee diverse. “Stava facendo un percorso di sbattimento: uno che guarda il muro tutto il giorno che ca**o di Grande Fratello fa?”, ha detto. La nota di demerito però va tutta alla Enardu, vista come un vampiro energetico dall’effetto negativo. “E’ capitato a tutti di incontrare una str**za nella vita e quando succede è finita”, ha aggiunto, “Purtroppo quando sei innamorato perso di una str**za, quella ti massacra. Nel caso di Pago, se una ragazza entra e mi tratta come lei fa con lui, io le dico ok, arrivederci”. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese. Ancora una volta l’applauso del pubblico va all’ex gieffino, che ha conquistato il cuore di molti grazie al suo fairplay nell’affrontare le situazioni più disparate. Mai sopra le righe, sempre pronto a rispondere con la gentilezza di fronte agli animi più accesi. L’interesse dei telespettatori continua a concentrarsi in Patrick: sarà lui il vincitore di quest’edizione?

PATRICK PUGLIESE, NUOVA NOMINATION PER SERENA?

Patrick Pugliese potrebbe nominare di nuovo Serena Enardu nella diretta del Grande Fratello Vip 4 di questa sera. L’ex gieffino ha deciso di non nascondersi dietro un dito e durante un confronto con alcuni degli altri concorrenti, ha manifestato le sue idee sull’ingresso dell’influencer nella Casa. “Una caduta di stile“, l’ha definita, “non voglio giudicare ma una situazione del genere non l’avrei tenuta lontano dalle telecamere”. Senza considerare che non ha gradito quanto accaduto nella scorsa puntata: “L’altro giorno poteva esprimersi con altri toni”. Nessun mistero sul fatto che Pugliese non veda Serena di buon occhio, anche se ha affermato di averla votata solo per via del legame più forte creato con gli altri inquilini del loft. Anche se l’ex gieffino non ha visto di buon occhio nemmeno la relazione di Licia Nunez, che si trova al televoto proprio questa sera. “Non si può prendere una nomination in modo così cupo”, ha detto ad Antonio Zequila, aggiungendo anche che secondo lui la Nunez non si trova in bilico per via della faida con Adriana Volpe, quanto per il sistema stesso in cui sono state fatte le votazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA