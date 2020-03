Patrick Pugliese/ Coronavirus? Potrei dover scegliere tra mio figlio e la mia compagna (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese ha ormai preso le distanze da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa volta non parliamo di Antonella Elia, da cui si tiene a debita distanza per evitare di cadere nelle stesse dinamiche di alcune settimane fa. Al centro dei pensieri dell’ex gieffino c’è adesso Antonio Zequila, che ai suoi occhi appare un bonaccione dotato di un forte egocentrismo. Soprattutto dopo la nomination data a Sara Soldati senza alcun motivo apparente e che ha spinto Paola Di Benedetto a fare alcune valutazioni con Patrick su quanto avvenuto. “Non mi piace questo tipo di comportamento“, ha detto Pugliese, “arrivati a questo punto non è la nomination ma il meccanismo che usi per arrivare alla nomination“. L’ex madre Natura ha rincarato la dose, sottolineando che l’attore avrebbe peccato anche di incoerenza. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese. Intanto con Paola si sta instaurando un bel rapporto, tanto che l’ex gieffino si è pure lasciato andare a qualche frase semi-piccante. Tutto è nato dalle pulizie nella casa e da un lavandino sporco che Patrick ha fatto notare alla modella. “Paola, non vorrei trattarti male, ma una pulitina al lavandino andrebbe assolutamente fatta…Tu che dici? Non vorrei dire, ma così non si può vedere…”, ha detto inizialmente. La Di Benedetto gli ha dato ragione e si è messa subito all’opera, per poi concedersi una tazza di latte per colazione. “Scusami ancora Paola”, ha detto Patrick, “ma quando bevi in questo modo mi verrebbe voglia di farti certe battute che non hai proprio idea“. La fidanzata di Federico Rossi ha colto il tono ironico e si è limitata a sorridere.

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip: paura per l’uscita dalla casa

Patrick Pugliese non può che temere quanto dovrà vivere una volta fuori dal Grande Fratello Vip 4. Ancora una volta Alfonso Signorini è entrato virtualmente nella Casa per aggiornare i concorrenti sull’andamento del Coronavirus e il pensiero dell’ex gieffino si è diretto verso il figlio Leone. “Una volta fuori sarà difficile vedere mio figlio”, ha detto infatti agli amici, “sarà bruttissimo. Potrei anche trovarmi a dover scegliere tra lui e la mia compagna”. Pensando invece alle misure restrittive decise dal governo e sempre più limitanti, l’Highlander si è lasciato andare ad una breve considerazione: “A questo punto il rimanere qui dentro acquista più senso, anche fuori dovremo rimanere chiusi in casa”. Nel frattempo ha deciso di prendere le difese di Sossio Aruta in seguito al recente scontro con Antonio Zequila, sempre più fumantino. “Tu sei spontaneo, genuino”, gli ha rivelato, “tu non ostenti, ma soprattutto non sminuisci. Lui è fatto così, è una parte di sè“. Sossio però è sicuro che l’attore sia così tanto abituato a recitare da non far capire quando è serio e quando invece scherza. Patrick invece ha manifestato il suo gradimento nei confronti di Aruta, ma questo non lo ha spinto a scagliarsi contro Zequila, come invece avrebbe fatto un tempo. Come è accaduto con Antonella Elia in passato, in pratica. Patrick ha scelto invece di mantenere il più possibile le distanze, forse prevedendo che qualsiasi parola fuori posto potrebbe essere usata nella diretta di questa sera.

