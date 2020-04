Patrick Pugliese eliminato?/ È sfida al televoto con il leader Antonio Zequila (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese continua a mantenere i rapporti cordiali con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Anche in queste ultime ore che lo separano dall’esito del televoto, dove sfiderà Antonio Zequila e Paolo Ciavarro. Molti telespettatori sui social si sono dichiarati sicuri che Patrick non verrà eliminato, soprattutto alla luce di alcuni comportamenti fumantini di Zequila. L’Highlander dal canto suo non è minimamente scosso dall’eventualità di dover lasciare il reality questa sera: il merito forse è legato alle due partecipazioni maturate nelle scorse edizioni. Anzi ne ha approfittato per parlare un po’ con tutti e fare qualche rivelazione, come a Licia Nunez, in cui rivede molto della fidanzata Sara Nanni. “Ti assomiglia molto come carattere”, ha svelato, “funzionate allo stesso modo. Te la devo presentare… Questi vostri punti in comune li avevo notati da subito, te lo volevo dire già da parecchio tempo. Voi Pesci funzionate così”. Patrick poi ha aggiunto che fra le qualità che più ammira della fidanzata c’è il volersi tenere distante dalle telecamere. “Poi ha l’ambizione della famiglia“, ha detto, “un po’ come Teresanna. Ed è molto bello… Sara è stata bravissima anche con mio figlio”. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese. Parlando con Aristide Malnati, l’ex gieffino invece ha rivelato di essersi sentito a suo agio a vivere così tanto tempo nella casa. L’egittologo infatti è sicuro di poter rimanere in gioco anche per altri mesi e Patrick si è dichiarato d’accordo. “Sembra un viaggio spaziale”, ha detto, “ho sempre pensato che siamo come astronauti. Anche se non abbiamo le tute spaziali. Pensa se avessimo dei livelli come in un videogioco”.

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip: un buon rapporto con tutti

Patrick Pugliese ha legato molto con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ma non è una novità. Anche nelle precedenti partecipazioni ha sempre dimostrato di voler creare dei bei rapporti con chiunque nella casa, nonostante le tensioni non siano mancate in diversi momenti. In questi ultimi giorni, Patrick ha messo un freno a mano ai suoi noti scherzi, ma questo non gli ha impedito di divertirsi comunque, in modo diverso. Lo abbiamo visto in giardino con Teresanna Pugliese, impegnato a cercare di parlare in dialetto napoletano. “Si tolgono le ultime vocali“, gli ha detto la ragazza, “è come se andassi di fretta, non devi allungarle“. La sfida però ha messo in difficoltà Patrick, riuscendo a strappare diverse risate all’amica. Nelle ore precedenti, Patrick è ritornato serio per dire la sua in merito all’ultima esplosione di Antonio Zequila. L’attore infatti ha avuto una reazione eccessiva nel vedere che tutto il gruppo ha accettato di recitare nella soap di Teresanna. “Mi dispiace vederlo così”, ha detto a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta, “purtroppo questa è la sindrome del nominato“. L’ex calciatore si è mostrato più severo: ormai Zequila non ha più bisogno di farsi vedere, quello che è fatto è fatto. “Lui ci tiene molto”, ha cercato di ridimensionare Patrick, “ma non dovrebbe prendersela così. […] Quando uno rischia di essere eliminato può reagire in due modi: o diventa più buono o va in escandescenza”.



