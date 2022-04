Patrick Pugliese, morto papà Osvaldo/ L’ex Martina Pascutti: “Nostro figlio Leone…”

Un grave lutto ha colpito Patrick Pugliese e la sua famiglia. È morto il padre Osvaldo. A dare la triste notizia è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello, con un post su Instagram nel quale ha condiviso il suo dolore e una foto del papà. “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene”, ha scritto Patrick. Proprio il dolore per la morte del padre lo ha spinto a dare un suggerimento a tutte le persone che lo seguono sui social: “Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare”, così si conclude la didascalia del post.

Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna si sono lasciati/ Perché? Lui annuncia: "È finita!"

Tantissimi i commenti di personaggi famosi e gente comune, che hanno voluto esprimere le loro condoglianze e lasciare un messaggio affettuoso nei suoi confronti in un momento così difficili. Da Young Signorino ad Andrea Montovoli, passando per Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe e Tina Cipollari, tutti dispiaciuti per questo lutto che ha colpito il loro amico.

Patrick Ray Pugliese su Antonella Elia/ "Chissà chi la spinge, fa quello che vuole"

Patrick Pugliese, morto il papà: l’ex Martina Pascutti spiega…

C’è anche il commento di Martina Pascutti, che ha lasciato tre cuori sotto al post di Patrick Pugliese. L’ex compagna del gieffino, da cui Patrick ha avuto un figlio, ha pubblicato la stessa foto ma nelle stories di Instagram, scrivendo: “Ciao Nonno Osvaldo. Vola lontano e sereno”. Poi ha spiegato quanto siano complicate queste giornate per la loro famiglia. “Eccomi con voi. Non sono giornate facilissime purtroppo queste. È mancato il papà di Patrick, non è una situazione facilissima. Leone era molto affezionato a suo nonno”.

Sara Nanna, Fidanzata Patrick Ray Pugliese/ Pupazzetta nei guai, lui cornuto e...

Ma il figlio non sa ancora nulla: “Leone non sa ancora nulla di tutto questo e ci teneva molto poi suo papà a raccontargli tutto quanto”, ha spiegato Martina Pascutti. L’ex di Patrick Pugliese ha poi aggiunto: “È mio compito cercare in queste giornate così delicate di rasserenare un po’ gli animi di tutti quanti, quindi positività assoluta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Ray Pugliese (@patrickrayofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA