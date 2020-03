Patrick Pugliese si allea con Antonella Elia?/ “Valeria Marini vuole prevaricare”

E’ tempo di nuove ed inaspettate alleanze all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore Patrick Pugliese si è avvicinato ad Antonella Elia con cui alcune settimane fa aveva avuto un durissimo scontro. I due coinquilini si sono riavvicinati poco dopo l’ultimo litigio tra la Elia e Valeria Marini scoppiato per via del cartellone che i concorrenti hanno scritto per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. I concorrenti del GF VIP 4, infatti, si sono ritrovati a fare un enorme cartellone con su scritto “andrà tutto bene”, ma il comportamento della stellare Valeria Marini non è stato particolarmente gradito dalla Elia che durante la preparazione del cartellone ha preferito allontanarsi per evitare l’ennesimo scontro. La decisione della Elia è stata molto apprezzata dall’ex concorrente storico del Grande Fratello 3 che ha detto: “Condivido quello che dici, è una questione di buon senso e di educazione”. Non solo, Patrick ha anche sottolineato: “la limitazione di terminologie offensive gravi ti fanno passare dalla parte della ragione”.

Patrick Pugliese contro Valeria Marini?

Non solo, Patrick Pugliese parlando del comportamento di alcuni concorrenti rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha anche precisato come vogliano prevaricare l’uno sull’altro per emergere ed avere più visibilità. “Tutti vogliono prevaricare sull’altro” ha detto l’ex gieffino che ne ha dette anche su Antonella Elia “accusata” di dire troppe parolacce anella casa e in particolare durante i suoi battibecchi con la Marini. “Se non dici più parolacce, nessuno ha più nulla da dirti” ha detto Patrick a conferma di una possibile nuova alleanza con Antonella Elia che poco dopo ha sottolineato come nessuno all’interno della casa abbia il coraggio di riprendere la Valeria nazionale. “Perchè nessuno di voi ha il coraggio di dirle niente?” ha domandato la Elia ai compagni rivolgendosi al comportamento ed atteggiamento da primadonna della sua “nemica” Valeria Marini. Domanda a cui al momento nessuno ha risposto, visto che all’interno della casa in tanti stanno cominciando a sentire il peso di questa emergenza da Coronavirus al punto da valutare la possibilità di lasciare il gioco.



