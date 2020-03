Patrick Pugliese, sorpresa dalla mamma al GF VIP/ Video: “Tanto che non ci vediamo..”

Bella sorpresa per Patrick Ray Pugliese nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini lo chiama nella stanza led perché c’è un video-messaggio speciale per lui e arriva da parte di sua mamma. “Ciao Patrick, come stai? – esordisce la donna – Mi manchi tanto, manchi a tutta la famiglia , Leone, la tua dolce Sara..”. Così continua: “È tanto tempo che non ci vediamo, comunque sei sempre in casa con noi perché ho la tv accesa 24 ore su 24. Ti saluta tanto Leoncino e facciamo tanto il tifo per te. Qui stiamo tutti bene, non devi preoccuparti per noi. Vorrei abbracciati tanto, ti mando un bacio grande grande, ti voglio tanto bene. Qui ti abbracciano tutti quanti”, conclude.

Sorpresa per Patrick al Grande Fratello Vip: il messaggio della mamma

Patrick trattiene la commozione e non perde il suo sorriso e ammette che il talento per il disegno è proprio un dono di sua mamma. “Io ho imparato da lei a disegnare, – racconta il concorrente del Grande Fratello Vip – mio padre è musicista in realtà ma mi ha messo a studiare musica col libro del solfeggio quando avevo 4 anni e non l’ho trovato divertente. Mia madre invece mi ha insegnato a disegnare che invece era divertente.” Una sorpresa davvero molto gradita per Patrick, sereno per l’aver saputo inoltre che a casa stanno tutti bene. (Clicca qui per il video della sorpresa)



