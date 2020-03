Patrick Pugliese/ Tregua con Antonella Elia, è solo strategia? (Grande Fratello Vip)

SVOLTA NEL RAPPORTO CON ANTONELLA ELIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Patrick Pugliese è ritornato a creare un’alleanza particolare all’interno del Grande Fratello Vip 4. Parliamo di Antonella Elia, con cui ha vissuto diversi alti e bassi nel corso delle ultime settimane. Dopo tante scintille, il rapporto fra i due concorrenti sembra essere più pacifico che mai soprattutto perchè la showgirl ha deciso di allontanarsi da Valeria Marini per evitare di sbottare ancora una volta nei suoi confronti. Un atteggiamento che Patrick ha apprezzato molto, soprattutto perchè sintomo di buon senso ed educazione da parte sua. “La limitazione di terminologie offensive gravi ti fanno passare dalla parte della ragione”, ha aggiunto, “tutti vogliono prevaricare”. Secondo Patrick quindi l’unico modo per evitare che il resto del gruppo se la prenda con Antonella è che quest’ultima eviti a tutti i costi di dire le parolacce. Solo così potrà rendersi inattaccabile, ma Antonella ha contestato la decisione del gruppo di non mettere un freno alla Marini e alle sue esagerazioni. “Valeria la conosco dal 2004, ma ho fatto amicizia con lei qua dentro”, ha detto poi Patrick a Sossio Aruta e Teresanna Pugliese in un secondo momento. “Oggi le ho nascosto Licia, poi le ho nascosto la pasta della pizza e le ho spostato il beauty di un metro e l’ha cercato per parecchio”, ha detto poi tutto soddisfatto dei suoi ultimi scherzi, “insomma è andata avanti un’oretta e mezza a cercare cose”. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

QUEL DESIDERIO SEGRETO DI PATRICK PUGLIESE…

Patrick Pugliese ritorna ad attaccare Pago in questi ultimi giorni di Grande Fratello Vip 2020. L’Highlander ha avuto diverse volte da ridire sul comportamento che il cantante ha tenuto all’interno della Casa e sembra proprio che abbia ancora il dente avvelenato. “Non c’era il bisogno di venire qua. Come a Temptation Island, lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo”, ha detto in queste ultime ore. “questa è la percezione che si è avuta”. Poi ha aggiunto anche che l’artista si sarebbe dimostrato “uno zerbino totale” perchè si è piegato ai voleri della fidanzata Serena Enardu, che Patrick non ha mai visto di buon occhio. Gli è sempre risultata antipatica e non ha di certo cambiato idea. Al di là degli scontri, che potrebbero ridare la parola alla coppia di ex concorrenti, Pugliese ha deciso anche di rivelare qualcosa di più sui suoi sogni nel cassetto. Soprattutto riguardo alla possibilità di diventare padre per la seconda volta. “Lo vorrei, ma non vorrei avere 50 anni più di mio figlio”, ha confidato agli amici, “già adesso ne ho 42. E sicuramente lo vorrei con Sara, la mia attuale compagna”. Dopo tutto il figlio Leone, il primogenito, lo ha cambiato su molti fronti e gli ha fatto capire il punto dei vista dei più piccoli. “Finchè non sono diventato padre pensavo che quella dimensione non esistesse”, ha rivelato, “prima non volevo averci a che fare. Adesso invece tutto è cambiato. I loro pianti non mi danno più fastidio”. A dargli fastidio però è il comportamento di Antonio Zequila. In seguito allo scontro fra l’attore e Teresanna Pugliese, Patrick ha deciso di consolare quest’ultima e prendere le distanze dall’attore. Non lo ha attaccato però per quanto avvenuto durante la lite, ma più che altro per la sua decisione di creare poesie e sonetti un po’ per tutti i concorrenti. Un’azione poco televisiva agli occhi dell’Highlander, soprattutto perchè gli spettatori in questo modo sarebbero costretti a guardare Zequila seduto per 15 ore di fila.



