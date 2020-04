Patrick Ray Pugliese: “Antonella Elia voleva rovinarmi”/ “È una persona complicata”

Pubblicità

Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, hanno avuto un rapporto fatto di alti e bassi. I due sono stati i protagonisti di una lite furibonda per poi riuscire a trovare un compromesso siglando ufficialmente la pace. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, Patrick ha parlato nuovamente della sua ex coinquilina che, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 ha avuto problemi anche con altri concorrenti, in particolare con Licia Nunez, Fernanda Lessa e Valeria Marini. Pugliese, così, a Fanpage, parla della Elia come di una “una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico…”, ha detto Patrick. Sul presunto spintone che ha poi dato il via alla lite tra i due, Patrick ha detto: “Lì mi sono incazzato come una bestia. Ho pensato che volesse trascinarmi in una trappola dove sarei stato accusato di una cosa gravissima. Magari lei immagina davvero di essere stata spinta. Uscendo dalla Casa ho visto che aveva litigato anche con Mike Bongiorno, con un altro a Pechino Express”, ha aggiunto.

PATRICK RAY PUGLIESE: “INSULTI DA SQUALIFICA DA ANTONELLA ELIA”

Patrick Ray Pugliese ha sempre mantenuto un atteggiamento pacifico all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 cercando di andare d’accordo con tutti. Antonella Elia è stata una delle poche persone che lo ha fatto davvero infuriare. Ai microfoni di Fanpage, infatti, l’ex gieffino ricorda come alcuni insulti dell’ex valletta di Mike Bongiorno siano stati esagerati. “Lei si è allacciata al bullismo e a una serie di altre cavolate strumentali a rovinarmi. Quando in diretta hanno dimostrato la mia innocenza e lei insisteva ad accusarmi, a dire che l’avevo insultata, mi sono arrabbiato. Se si parla di insulti, sia Antonella che altri mi hanno insultato a dei livelli che sono da squalifica. Poi si è scusata, si è resa conto di avermi accusato ingiustamente e mi sono trovato bene con lei fino alla fine”, ha concluso Patrick che, invece, ha trovato una vera amica in Adriana Volpe.



