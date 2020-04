Patrick Ray Pugliese asfalta Antonio Zequila/ “Io lardoso? Lui arrogante e ignorante”

Continua la diatriba tra Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila. Il primo ha sfiorato nuovamente la vittoria al Grande Fratello e questo fa gongolare il suo acerrimo rivale che continua ad usare i social (togliendo i commenti) contro di lui. Da “I miserabili” all’acrilico, dal potere al fisico, Antonio Zequila non trova pace e proprio ieri sui social ha postato un frame del famoso film Full Metal Jacket scrivendo un chiaro riferimento a Patrick Ray Pugliese: “Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato…..per aspera ad astra…”. Dal canto suo il bel Patrick ha pensato bene di usare l’indifferenza come arma contro di lui almeno fino a che, durante una diretta con Pasquale Laricchia, ha pensato bene di colpire duro dando dell’ignorante al suo rivale e ricordandogli il bruciante 8% di voti che lo ha portato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020.

PATRICK RAY PUGLIESE ASFALTA ANTONIO ZEQUILA

In particolare, Patrick Ray Pugliese ha pensato bene di invitare i suoi fan a stendere un velo pietoso su Antonio Zequila dicendosi sicuro di non volerne più parlare perché si commenta da solo per quello che continua a fare e dire: “Io l’ho trovato subito arrogante chiaramente, poi ho iniziato a prenderlo in giro, lui è sempre cascato ad ogni scherzo che gli abbiamo fatto. Poi mi sono intenerito e le cattiverie che diceva, per invidia, perché complessato, perché non è molto intelligente, sono diventate tenere. Ma il suo ego è iniziato a venire fuori veramente tanto ed è una persona poco interessante”. Patrick poi conclude ammettendo di essere stato lui alla fine irritato dal modo saccente e prepotente di fare del suo rivale che alla “fine rimane ‘er mutanda’ e l’8% conferma il suo valore”. Storia chiusa o Antonio Zequila tornerà all’attacco?



